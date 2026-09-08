Van por blindar identidad de víctimas

EL GOBERNADOR de Michoacán, el domingo en el Anillo Periférico de Morelia.

ALFREDO RAMÍREZ Bedolla, gobernador de Michoacán, adelantó que en breve presentará, ante el Congreso del estado, una iniciativa de ley enfocada en garantizar la protección absoluta de la identidad de víctimas, denunciantes y testigos de hechos delictivos.

El mandatario estatal subrayó que el objetivo central de su propuesta legislativa es que el Congreso local revise y respalde este planteamiento para que, posteriormente, sea turnado al Congreso de la Unión.

La iniciativa plantea que la reserva de la identidad se mantenga desde el momento inicial de la denuncia hasta la etapa de juicio oral, cuando se lleve a cabo el desahogo probatorio.

Dijo que el miedo a sufrir represalias, tanto hacia las víctimas como a sus familias, representa uno de los mayores obstáculos para la procuración de justicia.

Esta falta de garantías genera la percepción de un alto riesgo entre quienes presencian o sufren un delito, lo que inhibe la participación ciudadana.

“Con esta medida, el gobierno de Michoacán busca brindar certezas jurídicas, erradicar la impunidad y construir un entorno seguro que respalde a la ciudadanía en la búsqueda de justicia”, expuso el gobernador en su argumentación.

El consejero jurídico del gobierno del estado, César Augusto Ocegueda, precisó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 97 de cada 100 delitos no son denunciados, hecho motivado en gran medida por la desconfianza y el temor a ser expuestos.

Para solventar esta problemática, la propuesta legislativa plantea modificaciones clave a diversos ordenamientos de carácter federal, como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, entre otros.