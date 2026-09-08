Mueren intoxicados 6 en transporte público

LA UNIDAD en la que ocurrió el hecho pertenece a la ruta 30.

Seis personas fallecieron luego de quedar atrapadas dentro de una unidad de transporte público de pasajeros de la ruta 30, la cual se inundó durante una tormenta registrada el domingo en la noche, en el cruce de las avenidas Recursos e Isidro Fabela en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Tras quedar varado el vehículo a la altura de la estación Cueyamil del Tren Suburbano Lechería-AIFA, se presentó una aparente fuga de gas natural que se extendió dentro de la unidad, lo que presuntamente provocó la intoxicación de dos mujeres y cuatro hombres —incluido el conductor—, y posteriormente su muerte por inhalación de gas carburante.

El Dato: EMPRESARIOS y legisladores del estado hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad para que se refuercen las revisiones de unidades de transporte público de pasajeros.

Versiones que circulan apuntan a que la unidad cayó en una coladera sin tapa en medio de la anegación, lo que provocó que reventara el tanque de almacenamiento de la propia camioneta y que el combustible penetrara en el habitáculo.

Tres de los pasajeros permanecieron dentro del vehículo y se presume que se quedaron dormidos, sin percatarse de la presencia del gas, mientras que las otras tres personas lograron salir de la unidad, pero se desvanecieron en la vía pública.

Vecinos de la zona mencionaron que se acercaron a la unidad para brindar ayuda a los pasajeros, pero, al percibir el fuerte olor del gas se alarmaron y dieron aviso a las autoridades.

60 centímetros de lluvia cayeron en la zona el domingo

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes continúan con la recopilación de información para determinar cómo ocurrió la fuga y la forma en que el gas llegó al interior de la unidad.

MÁS DAÑOS. La noche del domingo, las fuertes lluvias que cayeron en la zona provocaron que se inundaran diversas vialidades, en las cuales quedaron varados vehículos con personas en su interior en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, principalmente.

Por ello, autoridades estatales y municipales desplegaron equipos del Grupo Tláloc de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), de Protección Civil, organismos del agua y policías, que atendieron afectaciones viales, rescate de personas atrapadas en vehículos anegados y retiraron unidades afectadas.

En Tlalnepantla se registraron encharcamientos e inundaciones sobre Periférico Norte y complicaron la circulación vehicular. Al menos 14 autos quedaron varados debido a la acumulación de agua en la vialidad.

También, habitantes denunciaron que el agua comenzó a ingresar a sus viviendas. En algunos puntos, el líquido también salió directamente de las coladeras, lo que provocó afectaciones dentro de algunos domicilios.

En Cuautitlán Izcalli también se registraron lluvias de intensidad considerable. Los habitantes de este municipio reportaron que algunas zonas se inundaban, entre ellas la Unidad Fidel Velázquez y avenidas cercanas.

La tormenta también provocó encharcamientos en el municipio de Tultepec. La lluvia estuvo acompañada de actividad eléctrica, aunque no se reportaron afectaciones mayores.