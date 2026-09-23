Arrestan a Miguel Sánchez, edil de Juchitán; lo acusan de extorsión, narco y homicidio

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado de Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones lo relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

Junto a el edil también fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca” quien también cuenta con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

García Harfuch mencionó que para afectar también la capacidad financiera de los detenidos, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

Aunque el Secretario de Seguridad no lo confirmó, según medios locales para evitar la detención del alcalde, policías de Juchitán habrían participado y realizado bloqueos en diversos puntos del municipio.

Harfuch adelantó las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados.

Según información extraoficial, hay otros 10 objetivos prioritarios de la región del Istmo de Tehuantepec, entre los que estarían involucrados funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

Te puede interesar:

- Amaga Trump con uso de fuerza en AL; alinea a 14 países contra narcocárteles

- Ve a México como “epicentro” de crimen; destaca avances

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR