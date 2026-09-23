Causa afectaciones viales

Bloquean Avenida Central, a la altura de Metro Ecatepec; exigen tratamientos de hemodiálisis

Pacientes de hospitales públicos bloquean la avenida Central, a la altura de la estación Ecatepec del Metro de la Ciudad de México; denuncian que no se les ha dado tratamiento

Manifestantes bloquean avenida Central a la altura del Metro Ecatepec.
Manifestantes bloquean avenida Central a la altura del Metro Ecatepec. Foto: Redes sociales
Por:
Arturo Meléndez

Pacientes de hospitales públicos bloquean la avenida Central, a la altura de la estación Ecatepec del Metro de la Ciudad de México, para exigir que se les proporcione el tratamiento de hemodiálisis que necesitan.

De acuerdo con medios locales, el bloqueo comenzó alrededor de las 12:00 horas de este miércoles, y en el mismo participan pacientes del Hospital General de Ecatepec “José María Rodríguez”, así como familiares.

El bloqueo ocurre en la citada avenida, con dirección a la Ciudad de México, a la altura de la citada estación del Metro, de la Línea B.

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Los inconformes acusan que desde aproximadamente una semana no han recibido el tratamiento de hemodiálisis que han solicitado a las autoridades, lo que ha dificultado su tratamiento por insuficiencia renal y otros padecimientos.

Información en desarrollo…

am

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