Metro CDMX HOY 23 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 23 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.

Las Líneas 3 y 8 presenta afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/bfQBo60g38 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea, el metro informó que se trabaja en enviar unidades a las estaciones con mayor demanda. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“N o hay servicio en la Linea 12 a Mixcoac”

“ Línea 12 dirección Mixcoac detenida ”

“Mandarán unidad vacía en L12? Tezonco atascado, no se puede ni subir”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 8 va lentisima”

“L8 a reventar desde constitución y los trenes detenidos”

“En la línea 8 con dirección a Garibaldi están pasando súper llenos los trenes en UAM y es imposible subir”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 1

Línea 2

Línea 6

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT