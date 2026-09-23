¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 23 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 23 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea, el metro informó que se trabaja en enviar unidades a las estaciones con mayor demanda. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “No hay servicio en la Linea 12 a Mixcoac”
  • Línea 12 dirección Mixcoac detenida
  • Mandarán unidad vacía en L12? Tezonco atascado, no se puede ni subir

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea 8 va lentisima”
  • “L8 a reventar desde constitución y los trenes detenidos”
  • En la línea 8 con dirección a Garibaldi están pasando súper llenos los trenes en UAM y es imposible subir

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 7
  • Línea 1
  • Línea 2
  • Línea 6

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LMCT

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