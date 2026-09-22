Caen en CDMX 4 presuntos implicados en robo millonario a residencia de Saltillo

La coordinación entre autoridades de la Ciudad de México y Coahuila llevó a la detención de cuatro hombres presuntamente relacionados con el robo a una residencia en Saltillo, donde fueron sustraídos artículos de lujo, joyería y dinero en efectivo con un valor estimado de 3 millones 500 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la captura ocurrió en la colonia Cuauhtémoc, luego de trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia y colaboración con personal del Centro de Control y Comando de Saltillo.

De acuerdo con la corporación capitalina, las indagatorias permitieron identificar una camioneta gris con placas sobrepuestas que presuntamente ingresó al domicilio asaltado y después salió del residencial. El robo ocurrió el pasado 13 de septiembre en una casa de Saltillo, Coahuila.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para combatir los delitos de alto impacto, elementos de la #SSC detuvieron en la Colonia #Cuauhtémoc alcaldía @AlcCuauhtemocMx, a cuatro hombres; dos de ellos de nacionalidad extranjera que… pic.twitter.com/B8K8bybP30 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 23, 2026

En ese hecho, los responsables habrían sustraído tres bolsas de marca, además de joyería y efectivo. Tras el seguimiento de la unidad, policías capitalinos la ubicaron en el cruce de Río Amazonas y Manuel Villalongín.

Los agentes marcaron el alto a los tripulantes; sin embargo, estos hicieron caso omiso e intentaron escapar con maniobras que, según la SSC, ponían en riesgo a peatones de la zona. Ante ello, los uniformados realizaron disparos a los neumáticos de la camioneta para frenar su marcha.

Durante la revisión preventiva fueron asegurados un revólver, una subametralladora, 46 cartuchos útiles, 200 bolsitas con aparente marihuana, 11 dosis de posible cocaína y ocho teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Milton Eduardo Ayala, de 27 años; Jhon Jairo Rodríguez Pérez, de 40; Ángel David Guevara Arriola, de 27; y Ángel Beltrán Maganda, de 29 años. La SSC señaló que Ayala y Rodríguez Pérez son de nacionalidad colombiana.

Informaron que los cuatro hombres presuntamente estarían vinculados con un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación y al narcomenudeo, con operaciones en la Ciudad de México y Coahuila.

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MSL