Lidera Iztacalco en detenciones por el despojo de viviendas

Entre octubre de 2024 y junio de 2026, bajo el mandato de la morenista Lourdes Paz Reyes, Iztacalco fue la alcaldía con más personas detenidas y/o remitidas por despojo al Ministerio Público, con 57 casos, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La información entregada por la dependencia capitalina a La Razón por vía transparencia, muestra que la demarcación morenista se ha posicionado como una de las demarcaciones con más aprehensiones por este tipo de ilícito, pues supera a Miguel Hidalgo, Benito Juárez o hasta Cuauhtémoc.

Durante los primeros tres meses de Gobierno de la ex diputada local, en 2024, autoridades policiacas detuvieron y/o remitieron a nueve personas al Ministerio Público, quienes, presuntamente, intentaron apoderarse de inmuebles.

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El Dato: Autoridades capitalinas han detectado que grupos criminales como La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac también han incursionado en el despojo de propiedades.

En su primer año de mandato, la alcaldía de Paz Reyes sumó 31 casos de presuntos criminales detenidos, mientras que en el primer semestre del presente año la SSC registra 17 hechos.

De las 57 capturas hechas desde octubre de 2024, al menos 85.96 por ciento (49 sucesos) fueron detenciones formales que autoridades realizaron contra presuntos responsables de despojo, mientras que la cifra restante (ocho incidentes) hace referencia a remisiones que se efectuaron ante el Ministerio Público correspondiente.

Aunque los datos entregados a este diario son hasta el primer semestre de 2026, la problemática de los despojos e intentos de este crimen persisten en Iztacalco, como ocurrió el 15 de agosto pasado en el predio marcado con el 547 de la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, en la colonia Santa Anita.

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Ricardo Rubio, representante legal de quien ostenta el predio, un exinquilino quiso apoderarse ilícitamente de una porción del lugar, a pesar de que previamente fue desalojado por deber más de 600 mil pesos de renta.

“El demandado se llama Arturo ‘N’. La primera vez nosotros pensamos que no iba a pasar nada, dije: ‘Es que no, no puede, estamos ya amparados’. Pues vino, le dijo al velador: ‘¡me vale madres lo que diga el ingeniero!, mañana vengo y me chingo todo. Y donde te pongas al brinco, te va a cargar la chingada’. Pues sí lo intentó, pero no pudo”, comentó el abogado.

Después de esa incursión, el presunto responsable regresó una semana después al sitio, el 22 de agosto, aunque no lo hizo solo. Llegó en compañía de varias personas, quienes lo ayudaron a ingresar al predio para apoderarse de una parte del mismo.

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“Rompieron los candados. Digo, ya no los tenemos, pero los rompieron. Y romper esa puerta no es fácil, pero la rompieron con serrucho. Entonces, se meten corriendo y se atrincheran.

“Ahí el velador llamó a una patrulla. Yo calculo que eran unas 20 o 30 personas, pero cuando vieron patrullas dijeron: ‘No, no, no, vámonos’. Así se fugaron.

“Él anda buscando apoderarse de lugares y no paga la renta. Eso ya es un modo de saquear de ese señor. Se ha robado (predios) hasta en la colonia Obrera. Pero lo que busca él, en general, es apropiarse de locales. Llega y dice, ‘es hasta que me saques. A ver hazle como quieras’. Así fue como le hizo aquí”, dijo el litigante al explicar el supuesto modus operandi de Arturo “N” para despojar propiedades

Incidentes como el de Santa Anita, llevaron a la alcaldía Iztacalco a superar por hasta mil 800 por ciento las cifras de detenciones y/o remisiones por despojo de alcaldías como Álvaro Obregón, la antepenúltima zona que menos casos reporta desde octubre de 2024.

Al comparar Iztacalco (el primer lugar) y Cuauhtémoc (el segundo lugar), el área que gobierna Paz Reyes supera 23.91 por ciento las categorías mencionadas por arrebatos de propiedades en la segunda de estas demarcaciones.

El Tip: EL gobierno capitalino habilitó el número 55 53 45 81 20 para atender cualquier denuncia por despojo.

Sobre esta clase de asuntos, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 188, detalla que la atención a delitos (como lo son los de despojo) sí competen a cada alcalde, específicamente desde el terreno de la prevención.

“Es responsabilidad de las alcaldías impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, así como de la prevención social de las violencias y el delito”, aclara el documento.

No obstante, Ricardo Rubio confesó que, aunque las labores de seguridad sí son facultad de alcaldesas como Paz Reyes, rara vez se observan patrullas que transiten la lateral de Plutarco Elías Calles.

“No, no hay patrullas... ese día sí tardaron en llegar, por eso les dio tiempo de romper, porque es un portón que si tú lo ves, es bastante fuerte. Imagínate, al menos en los videos donde se ve el edificio, fueron 20 o 30 minutos en los que estuvieron rompiendo la puerta y no llegaba la policía”, criticó el abogado, quien incluso expuso que la crisis de seguridad, ya orilló a varios comerciantes a cerrar sus negocios definitivamente.

“Una señora dice que se quedó sin trabajo, vendía ponche en estas épocas. De repente se quitó y la vimos allá afuera del ministerio de Iztacalco, le perguntamos que por qué ya no vende y nos respondió le pedían mucho dinero para el piso.

“Muchos de los negocios han cerrado porque ha crecido el tema del cobro de derecho de piso. Sí falta mucha seguridad, y en esta alcaldía ha empeorado muchísimo el tema”, sostuvo el jurista.

Respecto a las cifras de detenciones y/o remisiones por despojo en toda la ciudad, las alcaldías que completan el top con mayor incidencia son Iztapalapa, el tercer peldaño, con 43 casos; Gustavo A. Madero, con 25 capturas, y Tlalpan, con 20 incidentes.