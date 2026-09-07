Cristofer Lozano lleva a GAM el Becatón para 33 mil jóvenes

El líder territorial Cristofer Lozano encabezó la nueva edición del Becatón en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual durante 11 años ha beneficiado a jóvenes para que continúen con sus estudios.

Durante la ceremonia en el EDEN Mestizaje, el morenista recordó que esta acción nació como una alternativa para quienes no lograron ingresar a una institución pública y tampoco contaban con los recursos suficientes para pagar una escuela privada.

Ante cientos de jóvenes, Cristofer Lozano explicó que el proyecto ha buscado evitar que la falta de dinero se convierta en una razón para abandonar las aulas.

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El Tip: La alcaldía ofrece diversos programas para estudiantes de nivel básico, como la entrega de uniformes.

“Hemos visto a jóvenes que comenzaron con una beca y terminaron construyendo una historia completamente diferente para sus familias. Hemos visto jóvenes convertirse en abogados, arquitectos, contadores, economistas, éso es lo verdaderamente importante del Becatón”, dijo en el evento.

De acuerdo con lo expuesto, de las 33 mil becas entregadas hasta ahora, más de 14 mil beneficiarios han egresado de una licenciatura y otros 19 mil concluyeron la preparatoria. Además, más de 25 mil personas ya se titularon.

Cristofer Lozano sostuvo que continuar con este tipo de apoyos para jóvenes estudiantes representa una apuesta por el futuro de éstos y por brindar alternativas a quienes enfrentan condiciones económicas adversas.

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“Ningún joven debería tener que elegir estudiar o comer porque la educación no es un lujo. La educación no es un privilegio. La educación es un derecho y Gustavo A. Madero lo va a seguir defendiendo”, afirmó ante cientos de alumnos de diversos grados educativos.

Al evento acudió como invitado de honor el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, quien destacó que el Becatón surgió sin un apoyo gubernamental, a partir de la voluntad de instituciones educativas que aceptaron ofrecer becas a jóvenes que buscaban una oportunidad para continuar con su preparación educativa.

“Hace 11 años llegó el primer joven buscando una oportunidad para estudiar. Hoy, seguramente, ya terminó su carrera, se incorporó a la vida laboral, comenzó a construir su patrimonio y quizá ya formó su propia familia”, mencionó.

En la ceremonia, beneficiarios de este apoyo, quienes son recién graduados, compartieron sus experiencias con aquellos que comienzan sus estudios.

Algunos de los jóvenes contaron que, si bien estuvieron a punto de quedarse sin una opción para continuar con sus estudios, pues no fueron aceptados en ninguna universidad pública y la imposibilidad de sus familias de cubrir el costo de una institución privada. Su panorama cambió, dijeron, con Becatón.