Urgen más atención ante desaparición de foráneos en CDMX

UN PAR de personas coloca en un poste el boletín de búsqueda de Jenny Bolívar, ayer.

Autoridades capitalinas y activistas encontraron a Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo en la alcaldía Tlalpan, luego de un reporte anónimo sobre su avistamiento. La familia de la mujer celebró que esté con vida, pero advirtió que el caso evidencia los retos que persisten en México y la ciudad para atender desapariciones de personas con condiciones particulares.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, detalló que, una vez verificado el informe sobre la estudiante, de inmediato se coordinó un despliegue con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que permitió encontrarla luego de que fue vista por última vez el 26 de agosto, pero el reporte se hizo el 1 de septiembre.

El órgano autónomo detalló que Bolívar Guayacundo, doctorante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, se desplazaba por su cuenta, desorientada y con necesidad de atención médica.

TE RECOMENDAMOS: Apoyo a estudiantes Cristofer Lozano lleva a GAM el Becatón para 33 mil jóvenes

El Dato: Activistas y colectivos relizaron una pega de boletines de búsqueda de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, ayer, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Coyoacán.

Personal especializado en psicología y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindó atención a la mujer de 40 años, para posteriormente ser trasladada a recibir valoración y atención médica.

La Fiscalía local informó que su vida no está en riesgo y que, hasta el momento, “no existen elementos que indiquen que haya sido víctima de algún delito”. Señaló que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de su ausencia.

Como parte de la investigación, las autoridades realizaron consultas en hospitales, albergues, refugios y otras instituciones, además de analizar cámaras del C5 y videograbaciones particulares relacionadas con los sitios investigados.

12 ecuatorianos han sido reportados como desaparecidos desde 2020

También se realizó un cateo en el inmueble donde se hospedaba Bolívar Guayacundo, en la alcaldía Coyoacán. Ahí, peritos recabaron indicios que serán sometidos a análisis.

Sobre el caso, la familia de la estudiante destacó de manera especial a la persona que alertó sobre el paradero de la estudiante tras reconocerla a partir de la denuncia pública y cuya intervención, señaló, permitió contribuir a su localización.

Resaltó además que, pese a la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda con perspectiva de género, todavía falta mejorar la atención de los casos de personas extranjeras.

“No existen medidas específicas y claras para actuar cuando se trata de una persona extranjera en situación de movilidad y además con una condición psicosocial que requiere atención especializada por estar en una situación de mayor vulnerabilidad”, refirió en un comunicado publicado ayer.

La familia de la doctorante ecuatoriana sostuvo que es urgente especializar el trabajo de las autoridades responsables de buscar e investigar desapariciones.

“Hoy nuestra hermana fue localizada con vida, pero todas las personas desaparecidas merecen la misma atención urgente, digna y comprometida”, afirmó.

La familia también recordó que en México existen más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, por lo que llamó a mantener la exigencia para que quienes permanecen en esa condición reciban la misma atención.