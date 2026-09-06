Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 6 de septiembre 2026?

Los atletas de Exatlón México despiden a uno de sus compañeros, pues uno de ellos sale eliminado este domingo de la competencia y se despide del sueño.

Antes de que se lleve a cabo la batalla estelar que es el duelo de eliminación, los deportistas tienen que jugar por la última Supervivencia de la semana en la que definen quiénes son los participantes que van defender su permanencia en la eliminación.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Erick Segura, quien no ha logrado adaptarse al nivel de la competencia y es quien ha tenido menos rendimiento en los juegos.

Sin embargo, se trata de información no confirmada por lo que los fans del reality show deportivo tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas tienen que competir por la última Supervivencia de la semana, este juego tiene muy preocupados a los azules, ya que todas las Supervivencias anteriores la perdieron y por lo tanto los tres deportistas que van a la eliminación hasta el momento son azules.

La escuadra celeste ya no quiere ver instalado a otro de sus compañeros en riesgo de salir, Alexis es el más preocupado, pues asegura que no sabe que está pasando con el equipo que no pudieron instalar a ningún rojo.

Sin embargo, todavía tienen una oportunidad de enviar a un rojo en la Supervivencia de hoy. Por su parte, la escuadra escarlata no quiere ir a la eliminación porque entonces uno de los más legendarios tendría que competir por su permanencia que sería Pato Araujo o hasta Aristeo Cázares, así que los rojos se quieren blindar para no tener que ir a este duelo.

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