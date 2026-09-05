Lista de participantes de La Granja VIP 2026

La nueva temporada de La Granja VIP está a poco tiempo de empezar. Esta segunda entrega el programa reúne a figuras de distintas generaciones del espectáculo, desde actores y cantantes hasta influencers.

Los participantes deberán ganarse el techo y la comida realizando tareas de campo y enfrentando pruebas físicas bajo vigilancia 24/7 que los llevarán al límite, por lo que el drama y los conflictos están asegurados. Descubre en La Razón quiénes son los granjeros de esta segunda edición.

Esta es la lista de participantes de La Granja VIP 2026

Hasta el momento, los habitantes de La Granja VIP 2026 que han sido confirmados por la producción son:

Carlos Trejo, conocido como el Cazafantasmas, escritor del libro Cañitas y rival de Alfredo Adame. Ivonne Montero, actriz y cantante mexicana. Kenny Avilés, vocalista y líder de la banda de rock Kenny y los Eléctricos. vocalista y líder de la banda de rock Kevyn Contreras El Bicolor, influencer y creador de contenido originario de Monterrey. Kunno, influencer y creador de contenido. Rafael Mercadante, actor, conductor y cantante mexicano. Fernando Lozada, participante de Acapulco Shore, Exatlón y La Isla. María Karunna, cantante, bailarina y actriz, conocida por su participación en el grupo musical Caló. Niurka Marcos, actriz y bailarina cubana. Mónica Escobedo, cantante, locutora y comediante mexicana. Daniela Alexis La Bebeshita, influencer y conductora mexicana que saltó a la fama en Enamorándonos. Abigail Pak La Coreañera, cantante, acordeonista, percusionista y creadora de contenido con raíces mexicanas y surcoreanas. Natalia Alcocer, conductora, actriz y creadora de contenido mexicana. Manelyk González, exparticipante de Acapulco Shore y creadora de contenido. exparticipante dey creadora de contenido.

Aún hay seis participantes cuyos nombres permanecen en espera de ser revelados. En total, habrá 20 concursantes esta temporada.

¿Quién ganó La Granja VIP 2025?

Tras pasar 10 semanas dentro de La Granja VIP 2025, convivir con todos los habitantes y enfrentarse a distintos retos, el actor y conductor Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera temporada. Eleazar Gómez quedó en segundo lugar.

Mientras tanto, La Bea fue la quinta finalista, Kim Shantal la cuarta y el tercero, Teo.

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