Aldo Rendón abandona La Casa de los Famosos inesperadamente; esta es la verdadera razón

Aldo Rendón sorprendió al anunciar su salida de La Casa de los Famosos México. Galilea Montijo condujo la gala del 1 de septiembre y se sabe que cuando la presentadora llega de manera atípica es porque algo importante va a suceder.

Al final del programa, Galilea Montijo le dio la palabra a Aldo Rendón, el Fashion Stylist dio a conocer que se iba de la casa.

¿Por qué se fue Aldo Rendón de La Casa de los Famosos?

El estilista dijo que se iba del reality show por motivos de salud, señaló que tiene una condición que requiere tratamiento, pero que adentro de la casa no puede llevarlo como debe de ser.

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Aldo Rendón abandona #LaCasaDeLosFamososMéxico por temas de salud pic.twitter.com/yGzXK1Wc6K — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 2, 2026

La noticia les cayó como balde de agua fría a todos los habitantes, especialmente a los que eran de su equipo: Karina, Gema, Ese Pérez y Yahir.

Este último fue al que más le afectó la salida de Aldo, el cantante lloró y estaba inconsolable, después de que se despidió del experto en moda.

Karina Torres, con quien Aldo Rendón hizo una gran mancuerna en el programa, también le afectó la salida del estilista.

Gema Garoa, con quien también hizo una gran amistad Aldo, también lloró, sin embargo, los usuarios de redes sociales, la han señalado de ser una oportunista y colgada de la fama de Aldo, además de que en el cine quedó expuesta como una mala amiga y baja novios, ya que mientras ella aconseja a Flor Vigna para seguir con Ese Pérez, ella se besaba con el influencer.

¿Aldo Rendón realmente salió por la funa?

Algunos usuarios de Internet aseguran que la salida de Aldo realmente se habría debido a otros motivos, ya que afirman que lo sacaron para evitar que lo funen más de lo que ya está.

Y es que en las últimas semanas, en su posición de atacar constantemente a Mariana Ochoa, el grupo de Aldo Rendón cayó de la gracia del público.

Los cibernautas ya no lo veían como el ganador como cuando entró al programa, sino que lo veían como alguien muy agresivo contra las mujeres especialmente contra Mariana.

Estas actitudes hicieron que el público dejaba de apoyarlo y hasta habían advertido que cuando cayera en la placa y lo iban a sacar, pero resulta que él se adelantó a esto por temas de salud, así que las especulaciones no tardaron en salir a la luz.

“Lo saco Gali para que no lo funen más”, “Gracias a Dios, que ya se largó la hiena mayor y es hora de que saquemos a todos de una vez. Adiós Aldo fue tan horrible conocerte”, “Salió el peor habitante, misógino, vulgar, violento, ofendió a todas las clases, estratos sociales... se merecía salir expulsado”, “sale disque por salud, pero es por la funada de afuera y obvio le dijeron q así era mejor que sacarlo”, son algunos de los comentarios.

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