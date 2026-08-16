Se le cae un ‘vape’ a Aldo Rendón en LCDLF y Gala Montes estalla: ‘Es ilegal’ | VIDEOS

Se le cae un ‘vape’ a Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México y Gala Montes pide su expulsión

Aldo Rendón ha dado de qué hablar una vez más en La Casa de los Famosos México 2026, pero ahora no fue por sus declaraciones en el proyecto o por un momento gracioso, sino porque el público notó que se le cayó un objeto identificado como un vape.

Se le cae un ‘vape’ a Aldo Rendón

En el video, podemos ver al estilista mexicano en el vestidor del programa, donde se encontraba arreglando la ropa que llevaba puesta. Es cuando se quita una chamarra que cae el misterioso objeto pequeño y rectangular.

‼️ MOMENTO EXACTO en que a ALDO RENDÓN se le cae un vapeador durante la transmisión. 😳



Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo 🙊 pic.twitter.com/OqDd8DhPqC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 14, 2026

Enseguida, Aldo Rendón trata de disimular y pisa con un pie el supuesto vapeador para tratar de esconderlo, ya que al parecer ese objeto no está permitido en La Casa de los Famosos México 2026.

Después, tira al suelo su chamarra e incluso se sienta mientras se está quitando los accesorios poco a poco, mientras habla de manera tranquila con la cámara. Identificaron el objeto como una wax pen de la marca Muha Meds que incluye diversos tipos de marihuana, ya sea sativa, indica e híbrida.

Gala Montes estalla contra Aldo Rendón

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes comentó en sus redes sociales que se enteró del clip viral que circula en redes sociales y comentó que en su momento, ella no tuvo permitido entrar con ningún tipo de droga.

“Me hubieran dicho, yo me llevaba mi pluma de wax si Aldo Rendón va a andar bien marihuana toda la serie. Adrián Marcelo se hubiera llevado su marihuana. ¡De haber sabido Rosa María!“, comentó la actriz mexicana.

En otro momento, incluso mencionó a Al punto noticias que en el proyecto no se permite el consumo de marihuana bajo ningún concepto. “Eso es ilegal estar marihuano dentro de La Casa de los Famosos, güey. Ese es un vape de marihuana que no se haga pende... Yo compro de esos”, declaró.

“Eso me parece ilegal, me parece de descalificar”, señaló y agregó que “va a estar anestesiado” y que eso puede afectar drásticamente el desarrollo de toda la competencia o incluso ser una ventaja para el, al tener una sustancia que lo “tranquiliza”.

Gala Montes, quien es consumidora de marihuana, confirma que el vape que tiene Aldo Rendón efectivamente es de marihuana, y asegura que ni siquiera a Adrián Marcelo le permitieron eso.



¿De qué privilegios goza el botijón dw casi 50 años que se cree Regina George?… — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 16, 2026

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