¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 16 de agosto?

Este domingo 16 de agosto se lleva a cabo una nueva gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2026, después de que el reality show comenzara a sacudirse con pleitos que en esta ocasión prometen dar de qué hablar.

Esta tercera semana arrancó las la salida de Fede Vigevani, quien fue revelado como el infiltrado, mientras que su lugar fue tomado por Mariana Ochoa, que regresó a la competencia y obtuvo inmunidad en la semana de su retorno.

La otra personalidad inmune era Brianda Deyanara, quien fue la líder de la semana y participante que perdió el beneficio de salvación ante Moisés Peñaloza. En esta ocasión, los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 para esta semana son:

Arantza Ruíz

Memo Shutz

Yanet García

Luis Chaparro

Flor Vigna

Masad Altamimi

¿Quién es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 16 de agosto?

El eliminado se revela durante la gala de este domingo 16 de agosto.

Antes de darse a conocer quién era el menos votado de la semana, en redes sociales se especulaba que Luis Chaparro podría ser quien se encontraría en mayor riesgo, pues no ha logrado destacar demasiado en el proyecto.

Por otro lado, el público mostraba su apoyo a Memo Shutz, quien sigue conquistando gracias a su personalidad tranquila. Asimismo, Masad Altamimi y Yanet García parecían mantener un apoyo sólido por parte de las comunidades que han creado a través de los años.

La audiencia se encontraba un tanto más dividido sobre Flor Vigna y Arantza Ruíz, creándose así bandos por las diferencias que tuvieron las actrices y que aseguran que la mexicana fue “mala amiga” con la argentina cuando ella necesitaba su apoyo.

Y es que el público notó que a partir de la pelea entre Vigna con Cynthia Klitbo por la prueba de presupuesto (que fallaron, por cierto) donde la argentina mencionó que había que dejar jugar solo a los mejores, varios de los participantes dejaron de hablarle y ella comentó que se sentía aislada.

Esto sin mencionar los fuertes comentarios que han hecho sus compañeros sobre ella, como cuando Klitbo aseguró que era sucia y que “le huele la cola” o cuando Aldo Rendón dijo que si no era eliminada esta semana, le iba a poner cloro en el champú.

“Le huele la cola”. Tratan de sucia y vaga a Flor Vigna en la casa de los famosos Mexico. pic.twitter.com/anw7htWrFW — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 15, 2026

INFROMACIÓN EN DESARROLLO

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