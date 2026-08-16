Rey Carlos III rompe 200 años de tradición y no vivirá en el Palacio de Buckingham al terminar remodelación de 487 mdd

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a las tropas frente al Palacio de Buckingham durante Trooping The Colour, el desfile anual de cumpleaños del rey, en Londres, sábado 13 de junio de 2026.

El rey Carlos III no vivirá en el Palacio de Buckingham tras la finalización de un programa de remodelación de 10 años y 369 millones de libras (487 millones de dólares), mientras la monarquía busca aumentar el acceso público al edificio histórico que ha sido el centro de la vida real durante casi 200 años.

Los funcionarios reales subrayaron que el rey y la reina Camila continuarían trabajando desde el palacio, que seguirá siendo “el centro ceremonial y operativo” de la monarquía. Pero durante el resto del reinado de Carlos, el rey y la reina permanecerán en la cercana Clarence House.

“Es y seguirá siendo la sede de la Monarquía, la joya de la corona de nuestros edificios nacionales”, dijo James Chalmers, el alto funcionario real responsable de gestionar los asuntos financieros del rey.

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La decisión se anunció el jueves 25 de junio durante una rueda de prensa sobre las finanzas reales en la que Carlos se convirtió en el primer monarca británico en revelar los impuestos que pagó al gobierno. El rey pagó 12,9 millones de libras (16,1 millones de dólares) en impuestos sobre la renta y plusvalías en el ejercicio 2024-25, frente a los 11,7 millones de libras del año anterior.

Miles de ciudadanos y turistas se congregan en el Palacio de Buckingham, ayer, tras la noticia del deceso de la Reina Isabel. ı Foto: AP

Los miembros de la realeza intentan responder a las críticas

Los anuncios llegan mientras la familia real intenta cambiar el relato tras meses de titulares embarazosos sobre los vínculos entre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

El enfoque público en Mountbatten-Windsor ha eclipsado los esfuerzos del rey por modernizar la monarquía y mostrar que esta institución milenaria puede evolucionar.

Construido en la década de 1820, el Palacio de Buckingham ha sido la residencia londinense de todos los monarcas británicos desde la reina Victoria. Con 775 habitaciones, el palacio también ofrece oficinas para la burocracia real y acoge lujosas cenas de Estado para presidentes y potentados visitantes.

El palacio también es un punto focal para el público, con multitudes reuniéndose bajo su famoso balcón para aplaudir mientras reyes y reinas anuncian el fin de las guerras, celebran sus bodas y conmemoran eventos históricos, como los 70 años de la reina Isabel II en el trono. También sirve de escenario para desfiles por la amplia avenida ceremonial conocida como The Mall.

La princesa Isabel de Gran Bretaña y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, saludan a la multitud desde el balcón en el Palacio de Buckingham en Londres, después de su boda el 20 de noviembre de 1947 ı Foto: AP

El Palacio de Buckingham necesitaba algo de cariño

Pero después de todo el desgaste, el Palacio de Buckingham empezaba a mostrar su edad. En 2017, la casa real inició un programa de 10 años para actualizar la fontanería, el cableado y la calefacción obsoletos y modernizar el edificio para que pudiera continuar albergando a la monarquía durante otros 50 años. El proyecto está previsto que se complete el próximo año.

Pero ahora el rey y la reina han decidido vivir en Clarence House, una mansión señorial cerca del palacio donde Carlos ha vivido desde que era Príncipe de Gales.

Esa decisión permitirá al palacio aumentar el acceso público, acoger más eventos y aumentar el número de visitantes y visitas guiadas al edificio, dijo Chalmers. El palacio ya recibe unos 700 mil visitantes al año.

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