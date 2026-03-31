Rey Carlos III y Camila programan viaje a EU en abril

El Rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido harán una visita de Estado a Estados Unidos del 27 al 30 de abril para conmemorar los 250 años de Independencia estadounidense, anunció este martes el Presidente Donald Trump.

El Palacio de Buckingham había anunciado previamente este martes la visita de Estado de los monarcas pero no había detallado la fecha exacta.

Esta será la primera visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos desde que asumió el trono en 2022, aunque como príncipe de Gales estuvo 19 veces en ese país.

“A Melania y a mí nos complace anunciar que sus majestades, los Reyes del Reino Unido, visitarán Estados Unidos en una histórica visita de Estado del 27 al 30 de abril, que incluirá una magnífica cena de gala en la Casa Blanca la noche del 28 de abril”, detalló Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Mensaje de Trump. ı Foto: Especial.

Donald Trump, que visitó el Reino Unido el año pasado, dijo que esta será una ocasión trascendental y especial dado que este año se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Espero con ilusión compartir tiempo con el Rey, a quien respeto profundamente. ¡Será magnífico!”, expresó Donald Trump.

La madre de Carlos III, la reina Isabel II, hizo cuatro visitas de Estado a Estados Unidos, en 1957, 1976, 1991 y 2007. Desde 1952, un presidente de Estados Unidos ha realizado cuatro visitas de Estado al Reino Unido: en 2003, 2011, 2019 y 2025.

Tras el viaje, el Rey Carlos III se desplazará a Bermudas, en lo que será también su primera visita a este territorio desde que asumió como jefe de Estado.

El viaje de Carlos III tendrá lugar en un momento delicado en la relación bilateral por los desacuerdos entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre la guerra de Irán.

El viaje de Carlos III se producirá después de que el congresista estadounidense Ro Khanna pidiera al Rey que aproveche la visita para reunirse en privado con las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein.

Según la BBC, el congresista demócrata dijo en una carta dirigida al Rey que miembros del Congreso han solicitado el testimonio del hermano del monarca, Andrés Mountbatten-Windsor, sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en agosto de 2019.

El monarca ha dicho en el pasado que se solidariza con las víctimas de todo tipo de abuso.

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FGR