Rey Carlos III apoya indagatoria contra expríncipe Andrés por caso Epstein

El Rey Carlos III de Inglaterra expresó su “profunda preocupación” por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, pero recalcó que “la ley debe seguir su curso”.

En un comunicado divulgado hoy, el Rey Carlos III de Inglaterra subrayó que lo que sigue ahora es un “proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”.

“En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, puntualizó el Rey Carlos III.

Mientras este proceso continúa, el Rey Carlos III admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

“Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, señaló el Rey Carlos III, que firmó la nota como Carlos R.

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, afirmó que “nadie está por encima de la ley” al referirse al caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, pero no quiso decir si Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del Rey Carlos III, debería presentarse voluntariamente a la Policía.

El expríncipe Andrés, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios, y quien hoy cumple 66 años, es centro de un gran escándalo en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Jeffrey Epstein y tras desvelarse unos correos que muestran que, al parecer, compartió con el pederasta documentos sensibles del gobierno hace unos años.

Starmer señaló este jueves a la cadena BBC que la ley debe “aplicarse en este caso de la misma manera que en cualquier otro”.

Los archivos Jeffrey Epstein han sacado a la luz que el multimillonario, fallecido en prisión en 2019, traficó con niñas y jóvenes con fines de explotación sexual, y han revelado parte del alcance de sus contactos con ricos y famosos.

Preguntado por si creía que expríncipe Andrés debería hablar voluntariamente con las autoridades, Starmer respondió: “Creo que es un asunto que compete a la policía. Ellos llevarán a cabo sus propias investigaciones, pero uno de los principios fundamentales de nuestro sistema es que todos son iguales ante la ley y nadie está por encima de ella”.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Jeffrey Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido, para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por parte de Jeffrey Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste ha negado.

