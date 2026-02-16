Jmail: ¿Dónde ver los correos, fotografías y videos desclasificados del caso Epstein?

Los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein han provocado diversas reacciones entre las personas, por lo que en redes sociales se han distribuido algunas fotos y videos de esto, e incluso se ha reavivado la conversación de otros temas como Jmail.

Jmail es una página web en la que las personas pueden encontrar los correos electrónicos que tenía el delincuente sexual con otras personas que son reconocidas en diversos ámbitos como el entretenimiento y la política.

Además de los correos electrónicos, en esta página web también se pueden encontrar fotos, videos, audios y rutas de viajes de Jeffrey Epstein, por lo que las personas pueden acceder a estos de manera más fácil e intuitiva.

Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein ı Foto: Especial

¿Dónde ver los correos desclasificados del caso Epstein?

En la página web Jmail las personas pueden encontrar una imagen muy similar a la que tiene Gmail, por lo que quienes quieran acceder a esta y buscar algún documento en específico puede hacerlo de manera más fácil.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó más de 3 millones de archivos relacionados con los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad por Jeffrey Epstein, y estos pueden ser consultados en su página oficial.

Fotografías desclasificadas del caso de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

De igual manera, tanto las fotografías, documentos, videos, audios y correos electrónicos de este caso pueden ser consultados dentro de la página web de Jmail, pues esta cuenta con distintos apartados que se encuentran en la parte inferior.

Contenido de Jmail de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

La página web Jmail fue creada en 2025 por el desarrollador web Luke Igel y el artista Riley Walz, y posteriormente se añadieron los demás apartados con ayuda de diversos colaboradores.

Esta página permite que las personas puedan acceder de una manera más fácil y rápida a los archivos que fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jmail Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Debido a que la apariencia de Jmail es similar a Gmail, también se pueden colocar palabras claves en el buscador para poder localizar los correos electrónicos relacionados con algún tema que resulte de interés para quien se encuentre consultándola.

En la página se encuentran apartados como JeffTube, Jwiki, Jacebook, JMessage, Jotify, Jemini, Jamazon, y JVR; y cada uno de estos contiene archivos multimedia y hasta una lista de compras de Amazon de Jeffrey Epstein.

Jmail Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

