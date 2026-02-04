Bill Gates reconoce que fue un error mantener contacto con Jeffrey Epstein y se deslinda de cualquier conducta ilegal

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció públicamente que fue un error haber mantenido contacto con el financiero Jeffrey Epstein, acusado y condenado por delitos sexuales, y aseguró que lamenta profundamente cualquier interacción que tuvo con él, al tiempo que negó de manera categórica haber participado en conductas ilegales o inapropiadas.

Las declaraciones de Gates se dieron tras la reciente publicación de documentos judiciales relacionados con el caso Epstein, los cuales reavivaron el escrutinio público sobre las personas mencionadas en los archivos, entre ellas el empresario y filántropo. Gates calificó su relación con Epstein como una “ingenuidad” y un “error de juicio”.

“Cada minuto que pasé con él lo lamento y pido disculpas por haberlo hecho”, afirmó Gates, quien subrayó que sus encuentros con Epstein se limitaron exclusivamente a cenas y conversaciones generales, sin ningún vínculo con los delitos por los que el financista fue procesado.

En ese contexto, Gates se refirió a un correo electrónico atribuido a Jeffrey Epstein que aparece en los documentos judiciales y que ha generado especulación. De acuerdo con el empresario, dicho mensaje nunca fue enviado y habría sido escrito por Epstein para sí mismo. “Ese correo es falso, no fue enviado, y no sé qué estaba pensando él al escribirlo”, declaró.

El fundador de Microsoft también rechazó versiones que lo vinculan con la isla privada de Epstein o con encuentros con mujeres relacionadas con el caso. “Es cierto que solo estuve en cenas; nunca fui a la isla y nunca conocí a ninguna mujer”, sostuvo, al insistir en que no existe evidencia que lo relacione con los crímenes del financista.

Gates enfatizó que, si bien el contacto con Epstein fue un error, no tuvo ninguna relación con conductas de abuso o tráfico sexual. “Mientras más información salga a la luz, más claro quedará que, aunque fue una equivocación haber pasado tiempo con él, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”, afirmó.

Por su parte, Gates ha reiterado que su enfoque actual está centrado en su trabajo filantrópico y que asume la responsabilidad por haber mantenido contacto con Epstein, al tiempo que rechaza cualquier intento de vincularlo con actividades criminales.

