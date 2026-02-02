Archivos de Epstein: Departamento de Justicia admite exclusión de imágenes de abuso y violencia

Un documento incluido en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reconoció que excluyó imágenes con contenido gráfico sensible durante la publicación de los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, al considerar que mostraban escenas de muerte, abuso físico o lesiones.

Así lo admitió el fiscal general adjunto, Todd Blanche, al explicar las decisiones tomadas durante el proceso de divulgación de documentos.

De acuerdo con Blanche, el gobierno estadounidense optó por retener evidencia gráfica y aplicar censura a nombres vinculados al caso, con el objetivo de proteger a las víctimas y cumplir con las excepciones previstas en la ley. No obstante, el proceso ha generado críticas y protestas por parte de víctimas y sus representantes legales.

El Departamento de Justicia informó que retiró varios miles de documentos que habían sido publicados como parte del más reciente lote de archivos, luego de detectar que podrían incluir información de identificación de víctimas. La dependencia atribuyó estas divulgaciones a errores de carácter técnico o humano, ocurridos durante el proceso de revisión.

En entrevista con el programa This Week de ABC, el domingo, Todd Blanche reconoció que se han presentado errores esporádicos, pero aseguró que el DOJ ha actuado de manera inmediata para corregirlos. Señaló que cada vez que una víctima o su abogado detecta una falla en la censura, esta se corrige de forma inmediata y subrayó que dichos casos representan apenas el 0.001% del total del material publicado.

El fiscal general adjunto detalló que el lote más reciente, presentado el viernes 30 de enero, marcó el final de las publicaciones previstas conforme a la ley impulsada durante el gobierno de Donald Trump.

Blanche defendió la lentitud del proceso, al explicar que los expedientes son voluminosos y requirieron que cientos de abogados trabajaran durante semanas para revisar, censurar y preparar el material. Aunque la fecha límite legal estaba fijada para el 19 de diciembre de 2025, funcionarios del DOJ señalaron que fue necesario más tiempo para garantizar una revisión adecuada.

Documentos incluidos en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EU, fotografiados el 2 de enero. ı Foto: Especial

Con información de Reuters

LMCT