FBI concluye que Epstein no operó una red de tráfico al servicio de élites; descarta ‘lista de clientes’

El FBI revisó durante años propiedades, registros financieros y archivos electrónicos de Jeffrey Epstein; documentos del caso fueron analizados por The Associated Press.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) concluyó que Jeffrey Epstein no encabezaba una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, pese a años de investigaciones, revisión de registros financieros y análisis de millones de documentos oficiales, según memorandos internos del Departamento de Justicia revisados por la agencia Associated Press.

De acuerdo con la documentación obtenida por AP, los investigadores confirmaron que Epstein abusó sexualmente de decenas de menores, pero no hallaron evidencia suficiente para sostener que ofreciera a sus víctimas a terceros influyentes ni que existiera una conspiración criminal más amplia.

Tampoco localizaron una supuesta “lista de clientes”, versión que ha circulado durante años en el debate público.

Informe de cuando Jeffrey Epstein fue detenido el 6 de julio de 2019. ı Foto: AP

Los agentes federales examinaron registros bancarios, correos electrónicos, videos, fotografías y propiedades del magnate en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes. El material audiovisual incautado no mostró a víctimas siendo abusadas ni involucró a otros hombres en los delitos, según un correo interno de la fiscal federal adjunta Maurene Comey citado por AP.

En los registros financieros, los fiscales identificaron pagos a más de 25 mujeres, así como transferencias a entidades vinculadas a figuras del ámbito académico, financiero y diplomático, pero sin vínculos comprobables con actividades delictivas.

El ahora presidente de EU, Donald Trump, aparece en varias fotos de los archivos Epstein. ı Foto: Cortesía X @AlertaNews24

La investigación original comenzó en 2005, tras la denuncia por el abuso de una menor de 14 años en la residencia de Epstein en Palm Beach, Florida. La policía identificó al menos 35 niñas, quienes relataron que recibían pagos de 200 o 300 dólares por masajes sexualizados.

Aunque fiscales federales prepararon cargos más amplios, en 2008 Epstein alcanzó un acuerdo estatal que le permitió cumplir 18 meses de prisión, de los cuales fue liberado en 2009.

Tras nuevas indagatorias reactivadas en 2018, Epstein fue arrestado en julio de 2019 y se suicidó un mes después en una cárcel federal. Un año más tarde, su colaboradora cercana Ghislaine Maxwell fue acusada y posteriormente condenada en 2021 a 20 años de prisión.

Jeffrey Epstein murió en la cárcel en 2019. Foto›AP

Los documentos también señalan que el FBI investigó acusaciones contra posibles cómplices, incluidas figuras influyentes, pero no encontró pruebas suficientes para presentar cargos federales adicionales. En correos internos de 2024 y 2025, agentes reiteraron que no existe una “lista de clientes”, contradiciendo declaraciones públicas previas de funcionarios.

AP y otros medios continúan revisando millones de archivos divulgados recientemente, aunque los documentos actuales ofrecen, según la agencia, la explicación más clara hasta ahora de por qué el caso se cerró sin nuevas imputaciones.

am