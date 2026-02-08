Oficina del Dalai Lama niega vínculos con Epstein tras aparecer en los archivos

Oficina del Dalai Lama (izq.) negó que éste haya estado involucrado en red criminal de Jeffrey Epstein.

La oficina del Dalai Lama negó que el líder espiritual del Tíbet haya estado involucrado de alguna forma en la red criminal del empresario Jeffrey Epstein, después de que fuera mencionado en los archivos sobre el caso recientemente liberados por el Gobierno de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la oficina del Dalai Lama negó que Tenzin Gyatso (nombre real de quien ocupa el cargo), se haya reunido alguna vez con Epstein o haya sostenido alguna interacción con él.

Tenzin Gyatso, el Dalai Lama del Tíbet. ı Foto: Reuters

La autoridad del Tibet aseguró que la aparición del nombre “Dalai Lama” en los archivos no necesariamente implica algún tipo de reunión o encuentro. Sin embargo, no explicó el motivo de su nombramiento en los documentos.

Algunos informes recientes de los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘archivos Epstein’ intentan vincular a Su Santidad el Dalai Lama con Jeffrey Epstein Oficina del Dalai Lama



Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se reunió con Jeffrey Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre de Su Santidad Oficina del Dalai Lama



Un documento incluido en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein ı Foto: AP

De acuerdo con información recogida por medios internacionales, el nombre “Dalai Lama” aparece más de 150 veces en los documentos liberados por el Gobierno de Estados Unidos que atestiguan los nexos del empresario Jeffrey Epstein con diversas figuras políticas y del entretenimiento en una red de abuso sexual infantil.

Sin embargo, defensores del Dalai Lama aseguran que las apariciones de su nombre fueron solo en medio de conversaciones de implicados que consideraban invitarlo a alguna reunión de Epstein, sin que se haya confirmado que algún encuentro se haya concretado.

Press Statement



Some recent media reports and social media posts concerning the “Epstein files” are attempting to link His Holiness the Dalai Lama with Jeffrey Epstein.



We can unequivocally confirm that His Holiness has never met Jeffrey Epstein or authorised any meeting or… pic.twitter.com/QtV6B3Wr0u — Dalai Lama (@DalaiLama) February 8, 2026

A pesar de ello, el involucramiento del Dalai Lama en el caso Epstein no ha sido descartado completamente, especialmente después de un reporte del periodista Michael Wolff, quien aseguró haber visto al líder del Tíbet en la casa de Epstein en Manhattan, alrededor de 2015.

Wolff explicó que, probablemente, se trató de un esfuerzo de Epstein por recaudar fondos, pero la oficina del Dalai Lama nunca dio una explicación oficial sobre este supuesto encuentro.

Aunque hay dudas sobre la participación de Tenzin Gyatso en la red criminal de Epstein, la controversia se suma a una en la que el líder espiritual se vio envuelto en 2023, cuando pidió públicamente a un niño que lo besara en la boca.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am