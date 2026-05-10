Corte de luz en Neuquén: ¿En qué zonas y horarios se realizarán hoy 10 de mayo y por qué?

CALF informó que están programados algunos cortes en el suministro de energía eléctrica este 10 de mayo en algunas zonas de Argentina por trabajos que realizarán.

Durante las últimas semanas la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) ha realizado algunos cortes en el suministro de energía debido a trabajos de modernización en la red eléctrica.

Esta modernización tecnológica corresponde a cambio de medidores a red inteligente, por lo que las interrupciones en el servicio se registrarán únicamente durante el tiempo en el que se realizan los trabajos correspondientes.

Ante esto, CALF precisó que recordarán tomar precauciones necesarias para evitar inconvenientes, y que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas indicadas son aproximadas.

Corte de luz en Neuquén 10 de mayo

Las zonas y horarios de los cortes del servicio de energía eléctrica autorizados por el Órgano de Control Municipal para este domingo 10 de mayo en la ciudad de Neuquén son los siguientes:

Dese Sarmiento hasta Planas, entre Lainez y Av. Olascoaga; de 07:30 a 13:00 horas por refuerzo de infraestructura y nuevas señalizaciones para mayor seguridad.

Desde Obrero Argentino hasta Los Álamos, entre Famaillá y Aguerre; de 18:00 a 19:00 horas por puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de Media Tensión

Desde Obrero Argentino hasta Puelman, entre Lules y Calvuqueo; de 19:00 a 20:00 horas por puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de Media Tensión

Cortes de luz programados ı Foto: X: @CalfNeuquen

Además de los cortes en el suministro programados, este sábado 9 de mayo se registró un apagón alrededor de las 19:10 horas en algunas zonas de la ciudad de Neuquén.

Debido a esto, por medio de redes sociales CALF informó que quienes residen en el barrio Belgrano se quedaron sin luz debido a una emergencia en la red eléctrica, por lo que personal de guardia se encontraba trabajando en el lugar.

Alrededor de dos horas después de que se registrara el corte de luz en Belgrano se reestableció y normalizó el suministro de energía, “El personal de guardia finalizó las tareas y la zona se encuentra nuevamente en servicio. Gracias por la comprensión” informó CALF.

Ante cualquier anomalía o duda, las personas pueden comunicarse con el asistente virtual de CALF; Lumi, por medio de WhatsApp al número +54 9 299 328 1127, o con la guardia de reclamos para problemas técnicos al número 0800 333 2253 que se encuentra disponible durante las 24 horas del día.

Lumi, asistente virtual de CALF ı Foto: Captura de pantalla

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