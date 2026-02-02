Salpica caso Epstein a otros poderosos… por ahora sin efecto

Documentos incluidos en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EU, fotografiados el 2 de enero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes más de tres millones de páginas adicionales de documentos vinculados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en cumplimiento de una Ley de Transparencia aprobada de manera específica en noviembre. La entrega incluye más de 2 mil videos y alrededor de 180 mil imágenes, que, sumados a divulgaciones previas, elevan a cerca de 3.5 millones de páginas el volumen total puesto a disposición del público.

El material procede de las investigaciones federales contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, así como de las indagatorias relacionadas con la muerte del financiero en 2019, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia federal. El Departamento de Justicia reconoció que erró inicialmente al recopilar material en exceso y explicó que los documentos no publicados corresponden a duplicados, archivos sin relación directa con los casos o materiales protegidos por privilegios legales.

En tanto, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, precisó que las instrucciones a los revisores fueron “claras” y que las censuras se limitaron exclusivamente a la protección de las víctimas y sus familias. Asimismo, dijo ayer que la existencia de “fotografías horribles” y correspondencia por correo electrónico preocupante no “nos permite necesariamente procesar a alguien”.

El nombre del presidente Donald Trump aparece más de mil veces en los documentos difundidos, de acuerdo con búsquedas realizadas en el sitio del propio Departamento de Justicia. Algunas menciones son consideradas circunstanciales o de contexto, mientras que otras incluyen acusaciones no verificadas de agresión sexual recopiladas por el FBI en años recientes, así como testimonios de víctimas que describieron encuentros sociales con el entonces empresario.

Entre los archivos figura una lista elaborada por funcionarios federales con señalamientos contra Trump, además de memorandos del FBI que recogen entrevistas con mujeres que tuvieron contacto con Epstein. Uno de estos documentos señala que Ghislaine Maxwell habría “presentado” a una víctima con el magnate durante una fiesta en Nueva York; la misma fuente afirmó posteriormente que “no pasó nada” entre ambos.

El Departamento de Justicia sostuvo que no existe evidencia pública de que dichas acusaciones hayan sido consideradas creíbles por el FBI y reiteró que el republicano ha negado durante años cualquier conducta indebida relacionada con Epstein. Blanche enfatizó que la Casa Blanca no tuvo participación alguna en la revisión del material: “No tuvieron supervisión alguna sobre esta revisión”, afirmó.

Por su parte, Donald Trump abordó públicamente la nueva publicación de archivos y aseguró que la documentación lo exime de cualquier vínculo ilícito. “No sólo me absuelven, sino que es justo lo contrario de lo que se esperaba”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One, donde además acusó al escritor Michael Wolff de conspirar con Epstein para perjudicarlo políticamente.

PERSONAJES INTERNACIONALES. La divulgación de los archivos también arrojó nuevas perspectivas sobre las comunicaciones entre el entorno del expresidente Bill Clinton, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Los documentos incluyen correos electrónicos intercambiados entre 2001 y 2004, periodo en el que Clinton viajó al menos 16 veces en el avión privado de Epstein, según análisis citados en los propios expedientes.

Un portavoz del exmandatario negó que Clinton haya enviado los correos revelados. No puedo confirmar de quién era, sólo puedo decir de quién no era: de Bill Clinton”, señaló Angel Ureña, al precisar que los mensajes procedían de miembros de su oficina tras dejar la presidencia.

Entre los archivos figuran correos en los que Maxwell coordinaba cenas y viajes, así como mensajes de tono informal dirigidos a personal del equipo de Clinton. Muchos nombres aparecen censurados, identificados únicamente con las siglas “WJC”, en referencia a la oficina de William J. Clinton.

Mientras que los archivos difundidos incluyen también referencias al expríncipe Andrew, ahora identificado como Andrew Mountbatten-Windsor. Fotografías incorporadas al expediente lo muestran arrodillado junto a una mujer cuyo rostro aparece censurado. Tras estas revelaciones, el primer ministro británico, Keir Starmer, pidió ayer que el exmiembro de la realeza testifique ante el Congreso estadounidense. “Cualquiera que tenga información debe estar preparado para compartirla”, declaró.

De forma paralela, los documentos contienen menciones a instituciones y eventos de alto perfil, entre ellos los Juegos Olímpicos y la organización deportiva de los Gigantes de Nueva York, citados en registros de contactos y movimientos financieros vinculados al entorno de Epstein. El Departamento de Justicia aclaró que estas referencias forman parte de archivos documentales y no constituyen imputaciones penales por sí mismas.

Se publicó que Jeffrey Epstein conectaba frecuentemente al copropietario de los Gigantes de Nueva York, Steve Tisch, con mujeres. En los correos electrónicos, el difunto delincuente sexual parecía ser un punto de contacto frecuente de Tisch, coordinando reuniones con varias mujeres y proporcionando detalles específicos sobre sus edades, nacionalidades y apariencias físicas.

Asimismo, Casey Wasserman, jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, lamentó “profundamente” los correos electrónicos de 2003 entre él y Ghislaine Maxwell que aparecieron en la última colección de archivos. Entre los intercambios se encontraba uno en el que Wasserman le decía a Maxwell: “Pienso en ti todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?”.

En tanto, Blanche reiteró que no se publicará ningún documento que pueda poner en riesgo investigaciones federales activas ni información cuya divulgación implique invasión injustificada a la privacidad de las víctimas. También rechazó la existencia de una lista secreta de hombres protegidos por el Gobierno. “Si obtenemos pruebas que permitan procesarlos, lo haremos”, sostuvo.

