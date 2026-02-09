Caso Epstein: víctimas se hacen notar ; FBI cierra línea

Documentos incluidos en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EU, fotografiados el 2 de enero.

Sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein reaparecieron en el centro del debate público al difundir un anuncio ayer, día del Super Bowl LX, en el que advirtieron que no están dispuestas a “pasar página” mientras millones de documentos relacionados con el caso permanezcan sin hacerse públicos. El mensaje, difundido en diversas redes sociales, reclamó transparencia total y apuntó directamente a las autoridades federales responsables de la investigación.

El video inicia con un mensaje que señala: “El 19 de noviembre de 2025, se promulgó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”, aunque la palabra “Transparencia” aparece censurada de forma deliberada. A continuación, el anuncio sostiene que aún no se han liberado tres millones de archivos, mientras las palabras “han” y “publicado” también son ocultadas, en una representación visual de lo que las víctimas consideran un proceso incompleto y opaco.

El Dato: videos y fotos incautados de las casas de Epstein en NY, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes.

Las imágenes muestran a varias mujeres con la boca cubierta, para después aparecer sosteniendo fotografías de ellas mismas cuando eran menores de edad, en el periodo en el que, aseguran, fueron víctimas de abuso. El mensaje central del anuncio se articula en torno a una exigencia de verdad y justicia. “Porque esta niña merece la verdad”, afirman, “Todas merecemos la verdad”.

TE RECOMENDAMOS: Trump rechaza show de Bad Bunny Surge protesta migrante durante Super Bowl LX

El anuncio concluye con un llamado explícito a la acción dirigido a la fiscalía estadounidense: “Apóyanos” y “dile a la fiscal general, Pam Bondi, que es hora de saber la verdad”, en una clara exigencia para que el Gobierno de Estados Unidos publique la totalidad de los archivos vinculados al caso Epstein.

2009 Año en el que Epstein quedó en libertad por prostitución de una menor

RED DE TRÁFICO SEXUAL. La difusión del anuncio coincidió con la reciente liberación de millones de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense. No obstante, una revisión de registros internos realizada por The Associated Press señala que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), concluyó que, si bien existen pruebas contundentes de que Epstein abusó sexualmente de menores, no se halló evidencia suficiente para determinar que encabezara una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos.

De acuerdo con un memorando fechado en 2025, los videos y fotografías incautados en las propiedades de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas siendo abusadas ni implicaban a otras personas en sus crímenes. En la misma línea, otro documento interno de 2019 indicó que el análisis de los registros financieros del multimillonario, incluidos pagos a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, financiero y diplomático, no reveló vínculos con actividades delictivas.

2019 fecha en la que el acusado fue detenido y posteriormente se suicidó

Aunque una de las víctimas realizó acusaciones ampliamente difundidas al asegurar que Epstein “la prestó” a amigos ricos, los agentes federales no lograron corroborar esa versión ni encontraron otros testimonios similares. En un resumen de la investigación enviado por correo electrónico en julio, los agentes señalaron que “cuatro o cinco” acusadoras afirmaron haber sido abusadas sexualmente por otros hombres o mujeres, pero puntualizaron que “no había suficiente evidencia para acusar federalmente a estos individuos”, por lo que los casos fueron remitidos a autoridades locales.

La investigación sobre Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una adolescente de 14 años denunciaron que su hija había sufrido abusos en la residencia del millonario en Palm Beach, Florida. A partir de esa denuncia inicial, la policía identificó al menos a 35 niñas con relatos similares: Epstein les pagaba entre 200 y 300 dólares para que le dieran masajes con connotaciones sexuales.

Cuando el FBI se sumó a las pesquisas, fiscales federales redactaron acusaciones para imputar a Jeffrey Epstein y a algunos de sus asistentes personales, quienes presuntamente organizaban las visitas y los pagos a las menores. Sin embargo, el entonces fiscal federal en Miami, Alexander Acosta, alcanzó un acuerdo que permitió a Epstein declararse culpable únicamente de cargos estatales por solicitar prostitución de una menor. Fue condenado a 18 meses de prisión y liberado a mediados de 2009.

El caso volvió a cobrar fuerza en 2018 tras una serie de investigaciones del Miami Herald, que revelaron los alcances del acuerdo judicial. Un año después, Epstein fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual, pero se suicidó en agosto de 2019 mientras se encontraba detenido a la espera de juicio.

Posteriormente, los fiscales acusaron a su colaboradora cercana Ghislaine Maxwell de reclutar a varias de las víctimas y participar en los abusos. Maxwell fue condenada en 2021 y cumple actualmente una sentencia de 20 años de prisión.

El Tip: El expríncipe Andrés compartió en 2010 y 2011 información confidencial de su trabajo como enviado de comercio del Reino Unido con Epstein.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL. Asimismo, la oficina del Dalái Lama negó categóricamente cualquier relación con Epstein luego de que el nombre del líder espiritual apareciera en documentos difundidos. “Podemos confirmar sin equivocación que su santidad nunca se encontró con Jeffrey Epstein ni autorizó a nadie a interactuar con él”, señaló su oficina en un comunicado.

Mientras tanto, en el Reino Unido, Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro Keir Starmer, presentó su renuncia tras asumir la responsabilidad de haber recomendado el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a sus conocidos vínculos con Epstein. “La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma”, declaró McSweeney.

Starmer enfrenta así la mayor crisis de su gestión, mientras sectores de la oposición y del propio Partido Laborista cuestionan su liderazgo. El gobierno británico acordó además publicar prácticamente todas las comunicaciones privadas relacionadas con el nombramiento de Mandelson, una decisión que podría abrir nuevos frentes de tensión política.