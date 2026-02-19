Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III, por investigación del caso Epstein

El entonces príncipe Andrés de Inglaterra (izquierda) y el Rey Carlos III, salen de la catedral de Westminster tras el funeral de la duquesa de Kent, en Londres, el 16 de septiembre de 2025.

Por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público

La Policía británica arrestó este jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor y hermano del Rey Carlos III, por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La Policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, indicó que estaba “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe Andrés envió informes comerciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2010.

La revisión se produjo tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con una investigación sobre Jeffrey Epstein en Estados Unidos. Mountbatten-Windsor aparece en varias ocasiones en los documentos.

Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano este jueves a la finca de Sandringham del Rey Charles III, en el este de Inglaterra, donde Andrew se mudó a principios de febrero.

“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, indicó la Policía que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

En un comunicado de la Policía se añadió que se están llevando a cabo registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR