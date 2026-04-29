¿Qué pasó con Lili Pink y por qué la vinculan con lavado de dinero y contrabando?

La cadena es investigada por contrabando y lavado de activos

Lili Pink, la famosa marca de ropa interior en Latinoamérica, vive su peor crisis. Lo que antes era una historia de éxito y crecimiento ahora es un problema legal grave en Colombia, donde la Fiscalía realizó un operativo masivo en más de 300 puntos de venta tras sospechar que la empresa forma parte de una red criminal.

El operativo se concentró con mayor fuerza en la ciudad de Bogotá, dejando resultados contundentes en sus primeras fases. Hasta el momento, el Estado ha tomado el control de 62 establecimientos mediante el proceso de extinción de dominio.

Esto significa que las autoridades administrarán estos bienes mientras se verifica si fueron adquiridos con dinero lícito.

La tienda enfrenta operativos en 300 tiendas ı Foto: Redes sociales

Además, se llevaron a cabo nueve allanamientos estratégicos para recolectar pruebas y se confirmó la captura de un alto administrativo vinculado a la gestión financiera de la firma.

La investigación de la Fiscalía colombiana se sostiene principalmente sobre dos líneas de investigación, por un lado, el contrabando, mediante el cual se indaga la entrada irregular de textiles y accesorios al país evadiendo controles aduaneros para reducir costos de producción ilegalmente.

Además se le investiga el lavado de activos, ante la sospecha de que la estructura comercial de la marca se utilizó para “limpiar” dinero de origen ilícito, simulando que dichos ingresos provenían de las ventas masivas de ropa.

¿Qué es Lili Pink?

Es una marca colombiana con más de 20 años en el mercado. Se hizo famosa por vender lencería y ropa deportiva a precios muy bajos y con diseños que cambian rápido dependiendo de la temporada.

#ATENCIÓN | Tras operativos en más de 300 tiendas, Lili Pink reconoce investigación en curso por presunto lavado de activos y contrabando.



La compañía asegura que atiende el proceso legal en curso y pide proteger su marca y el empleo de sus trabajadores mientras avanza el caso.… pic.twitter.com/l8WDn8wQPl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 27, 2026

Aunque la marca tiene muchas tiendas en México y otros países, por ahora el problema legal y los operativos están concentrados únicamente en Colombia.

El proceso judicial apenas comienza y aún no hay una sentencia final. Lili Pink comunicó que colaborará con las autoridades para aclarar todo.

Mientras tanto, en redes sociales, los clientes están preocupados y se preguntan si las tiendas seguirán abiertas o desaparecerán.