Accidente vial en Pedrozo deja 5 muertos y 7 heridos | VIDEOS

Este fin de semana se registró un aparatoso accidente vial en la comuna de Pedrozo, Ypacaraí, Paraguay, por el que hasta el momento se tiene un total de cinco víctimas mortales y siete personas lesionadas.

En el distrito de Ypacaraí, Paraguay, de la compañía Pedrozo se registró un accidente vial durante la noche del 15 de agosto, a la altura del semáforo ubicado kilómetro 47 de la ruta PY02.

Este trágico incidente tuvo como resultado un total de cuatro personas que lamentablemente perdieron la vida durante el incendio de un vehículo Toyota Ractis de color negro, y una más que perdió la vida en el hospital a causa de las lesiones.

El jefe de la Comisaría número 35 de Pedrozo, Celso Zelaya, confirmó que el vehículo en el que se encontraban las personas que perdieron la vida quedó copletamente destrozado luego del incidente vial.

El conductor del camión fue identificado como Víctor Raúl de la Cruz, de 48 años de edad, y de acuerdo con la información que se conoce, ya fue detenido y se encuentra en disposición del Ministerio Público.

Asimismo, medios locales señalaron que los cuerpos de los cuatro pasajeros del vehículo calcinado fueron trasladados a la morgue judicial, mientras que al menos nueve personas que viajaban a bordo de otros tres vehículos que se encontraban en el lugar de incidente sufrieron lesiones.

Por medio de redes sociales, la Cámara de Senadores de Paraguay informó que los funcionarios Fátima Silva y Marcelo Ávalos, y sus hijos de 9 y 18 años respectivamente, son cuatro de las cinco víctimas mortales del accidente vehicular del sábado.

La Cámara de Senadores expresa su profundo pesar por el fallecimiento, en un trágico accidente, de nuestros funcionarios Fátima Silva y Marcelo Ávalos, y sus dos hijos menores.



Acompañamos con profundo dolor a sus familiares, seres queridos y compañeros ante esta pérdida🙏 — SenadoPy (@SenadoresPy) August 16, 2026

Video del accidente en Pedrozo

Alrededor de las 20:35 horas del sábado 15 de agosto se registró un accidente vehicular en el semáforo de Pedrozo, y este quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad de la zona.

En el video se puede observar que varios vehículos se encuentran detenidos en el cruce cuando un camión que transportba ladrillos avanzaba a alta velocidad, se impactó contra un vehículo y lo arrastró unos metros.

Así fue el grave accidente en Pedrozo-Ypacaraí. Camión quedó sin frenos y se llevó por delante tres vehículos, uno se incendió. Información en proceso. @latribu650am_py pic.twitter.com/MsoYDIPRH9 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) August 16, 2026

Esto provocó que uno de los vehículos que se encontraban en el lugar se incendiara, por lo que los pasajeros que se encontraban a bordo perdieron la vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el informe policial que se tiene hasta el momento, el conductor del camión tipo volque señaló que presentó una falla mecánica en los frenos, por lo que posiblemente esta fue la causa del accidente vial.

🚨 OTRA TRAGEDIA EN PEDROZO: CAMIÓN CISTERNA CHOCA Y SE INCENDIA



-El siniestro dejó, de manera preliminar, varias personas fallecidas. Equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en la zona.

-Tras el fuerte impacto, el vehículo de gran porte quedó envuelto en llamas.



📍… pic.twitter.com/5aVOxz95Nr — Raúl Bogarín (@Raulbogarin) August 16, 2026

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