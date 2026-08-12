Dos socavones se abren en Iztacalco y provocan el hundimiento de dos camiones

Dos socavones se abrieron este miércoles en calles de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, provocando que dos camiones quedaran atrapados en distintos puntos de la misma zona.

Los hundimientos se registraron sobre Oriente 108, en las inmediaciones de Sur 159 y Sur 161, donde un camión tipo Vactor y una unidad de volteo terminaron parcialmente dentro de los agujeros.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los socavones tenía aproximadamente dos metros de diámetro y 1.5 metros de profundidad. El segundo se encontraba a unos 30 metros de distancia.

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Afortunadamente, los conductores de ambas unidades resultaron ilesos.

Atendimos el reporte de una unidad tipo Vactor cuyas llantas traseras se encontraban hundidas en un socavón, y de un camión de volteo que también se encontraba atrapado en otro socavón a 30 metros de distancia en la Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco. #AlMomento,… pic.twitter.com/TrYlRJbw9N — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 12, 2026

¿Por qué se abrieron los socavones en Iztacalco?

La Alcaldía Iztacalco informó que los hundimientos estarían relacionados con el colapso de un tramo del conector principal de drenaje, infraestructura que tiene más de 50 años de antigüedad.

La explicación oficial señala que el deterioro de la infraestructura, combinado con el reblandecimiento del terreno, provocó que material del subsuelo se desplazara hacia el interior de la tubería.

Esto generó un vacío debajo de la superficie y posteriormente el pavimento cedió ante el tránsito vehicular y el peso de las unidades, particularmente de los vehículos de carga.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) acudió al lugar para realizar las maniobras de rescate de los vehículos.

Oriente 108 ya había presentado problemas. El caso ocurre en una zona donde ya se habían documentado problemas relacionados con la red de drenaje.

En agosto de 2025, habitantes de la colonia Bramadero Ramos Millán denunciaron la aparición recurrente de socavones y daños en la carpeta asfáltica de Oriente 108.

De acuerdo con un reporte publicado entonces, el 8 de julio de 2025 apareció una oquedad en Oriente 108 y Sur 157. Después de que fue reparada, aproximadamente 15 días más tarde apareció otro hundimiento sobre la misma vialidad, a unos 60 metros de distancia.

Además, documentos de la propia Alcaldía Iztacalco registran que en diciembre de 2025 se detectaron fracturas en conexiones de drenaje sobre Oriente 108. En uno de los casos, la reparación del albañal incluyó también la reparación de un socavón.

Estos antecedentes muestran que los hundimientos en este tramo no son un problema completamente nuevo, aunque las autoridades deberán determinar si existe una relación directa entre aquellos daños y los socavones registrados este miércoles.

Mantienen cerrada la zona

Tras el incidente, la zona fue acordonada para permitir los trabajos de reparación y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

La alcaldía indicó que SEGIAGUA trabaja en la sustitución del tramo afectado del conector de drenaje y estimó que las labores podrían concluir en un periodo de 48 a 72 horas, siempre que las condiciones climatológicas permitan avanzar conforme a lo previsto.

Por ahora, las autoridades señalaron que los socavones no representan un riesgo para las viviendas cercanas, por lo que no fue necesario realizar desalojos.

Mientras continúan los trabajos, se mantiene el llamado a respetar el acordonamiento y evitar circular por el tramo afectado de Oriente 108.

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MSL