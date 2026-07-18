64 años haciendo historia

Los Rolling Stones igualan a los Beatles con 15 álbumes número uno en Reino Unido

La banda inglesa formada en 1962 es una de la más exitosas del mundo del rock; el disco ‘Foreign Tongues’ incluye colaboraciones con Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood durante el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, Foreign Tongues, en Nueva York, el 5 de mayo
Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood durante el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, Foreign Tongues, en Nueva York, el 5 de mayo Foto: Reuters
Por:
Reuters .
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Martha Díaz

Los Rolling Stones han alcanzado su decimoquinto número uno en la lista oficial de álbumes de Reino Unido con su nuevo disco Foreign Tongues, igualando el total de The Beatles.

El 25º álbum de estudio de la banda se lanzó el 10 de julio y cuenta con colaboraciones invitadas de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

También cuenta con una aparición especial del difunto batería de The Rolling Stones, Charlie Watts, en una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021.

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Los veteranos rockeros alcanzaron por última vez el número uno en la lista oficial de álbumes del Reino Unido con su disco de 2023 Hackney Diamonds, que ganó el Grammy al mejor álbum de rock.

En la fiesta de lanzamiento de Foreign Tongues en Londres la semana pasada, Mick Jagger y Ronnie Wood dijeron que esperaban llevar el disco de gira.

“A Ronnie y a mí nos gusta mucho eso, así que esperamos ver a todos en la carretera”, dijo Jagger, de 82 años, a Reuters.

La banda, formada en 1962, en Londres, Inglaterra, cuenta con treinta álbumes de estudio, de los cuales veintiocho fueron publicados en Reino Unido (quedando fuera 12 x 5 y December’s Children). Además, Los Rolling Stones han lanzado más de veintiséis discos recopilatorios y veintiocho álbumes en vivo.

Su producción incluye más de cien sencillos, además de tres EP y siete box sets. A esto se suma el disco de estudio Jamming with Edward!, grabado por Nicky Hopkins y Ry Cooder junto a Mick Jagger, Bill Wyman y Charlie Watts, aunque no se contabiliza dentro de la discografía oficial del grupo.

Lista de canciones de Foreign Tongues de Los Rolling Stones

  1. Rough And Twisted
  2. In The Stars .
  3. Jealous Lover
  4. Mr. Charm
  5. Divine Intervention
  6. Ringing Hollow
  7. Never Wanna Lose You
  8. Hit Me In The Head
  9. You Know I’m No Good
  10. Some Of Us
  11. Covered in You
  12. Side Effects
  13. Back in Your Life
  14. Beautiful Delilah

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