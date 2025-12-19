Los Rolling Stones cancelan gira en 2026 por la salud de Keith Richards

Los Rolling Stones cancelaron los planes de su gira por estadios de Europa y Reino Unido en 2026, pues el guitarrista Keith Richards enfrenta una condición física por la que le ha sido imposible “comprometerse” con el tour.

Los medios Variety y The Sun, señalan que Keith Richards les ha comentado a sus compañeros sobre su estado de salud. “Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores lanzándoles un montón de ideas y fechas para el próximo verano, pero cuando se sentaron a hablar, Keith dijo que no creía que pudiese comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, afirman.

La gira más reciente de la banda fue ‘Hackney Diamonds’, llamada así por su último álbum, la cual incluyó 20 fechas en Norteamérica a lo largo de tres meses. El último concierto del grupo en España fue el 2 de junio de 2022, en el actual Riyadh Air Metropolitano de Madrid, conocido en ese momento con Wanda Metropolitano.

“Es difícil para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos”, apuntó The Sun sobre el grupo, al apuntar que las próximas giras de la banda podrían no durar más que cuatro meses.

El guitarrista acaba de cumplir 82 años de edad y en los últimos años, ha enfrentado artritis, una enfermedad que él mismo ha calificado como benigna en el pasado, pero que ha cambiado las presentaciones del famoso junto con la banda desde los años 2000.

Variety recuerda que Richards apareció en público en noviembre durante un show en el Soho neoyorquino. La banda interpretó tres canciones y Richards aparentó estar en forma pero ese espectáculo no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio.