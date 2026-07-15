El líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, volvió a hablar de sus experiencias en Copas del Mundo y confesó cuál fue la peor de todas. El músico siempre ha destacado por ser un apasionado fanático de la selección inglesa y asistente habitual a los mundiales.

Jagger recordó un episodio que lo marcó profundamente y que, según él mismo, todavía ocupa un lugar especial en su memoria. Descubre de qué se trata.

Mick Jagger confiesa la peor experiencia que tuvo en el Mundial

En una entrevista difundida por la FIFA, Mick Jagger no dudó en señalar el partido de Inglaterra contra Argentina en Francia 1998 como su peor vivencia mundialista.

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“Tengo recuerdos realmente malos. Estuve en el Inglaterra-Argentina de los clasificatorios cuando expulsaron a David Beckham, en Saint-Étienne”, recordó el vocalista de The Rolling Stones.

El encuentro al que se refiere el intérprete inglés se disputó el 30 de junio de 1998, terminó 2-2 y se definió por penales. Inglaterra quedó eliminada tras la actuación heroica del arquero argentino Carlos Roa, que detuvo dos disparos.

Además, la expulsión de David Beckham por una patada contra Diego Simeone fue el momento que marcó la noche y que Mick Jagger dijo que recuerda como un golpe duro para su selección.

A pesar de ese mal recuerdo, el cantante también destacó experiencias positivas en otros torneos.

“Tengo recuerdos fantásticos del Mundial en Sudáfrica, recuerdos fantásticos del Mundial en Alemania, recuerdos fantásticos del Mundial en Rusia, así que realmente estoy disfrutando éste”, afirmó.

Mick Jagger y su anécdota del día en que Inglaterra ganó el Mundial y él lo vio con una transmisión EN ESPAÑOL



📽️FIFA pic.twitter.com/s7LrL0dAxv — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2026

Sin embargo, la derrota de Inglaterra ante Argentina de este jueves en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, dejó un sabor amargo de boca a Mick Jagger. El cantante de The Rolling Stones asistió al partido que se realizó esta tarde en el Estadio Mercedes Benz, donde fue captado por las cámaras con un gesto de decepción que ya se volvió viral en redes sociales.

Mick Jagger speaks for the nation#EngArg pic.twitter.com/65NJlnLfci — verypete lambert (@Prof_Quiteamess) July 15, 2026

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