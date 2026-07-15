Argentina viene de atrás ante Inglaterra en la compensación para ser el segundo finalista de la Copa del Mundo 2026

Argentina vino de atrás ante Inglaterra para convertirse en el segundo finalista de la Copa del Mundo 2026.

Argentina se convirtió en el rival de España en la final de la Copa del Mundo 2026 luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en Atlanta, donde caía 1-0 al minuto 85, cuando Enzo Fernández emparejó los cartones. Lautaro Martínez hizo el gol de la victoria al minuto 92.

Los tres leones estuvieron bien plantados atrás en la primera mitad ante una Albiceleste que salió al ataque. Sin embargo, ninguno de los dos generó oportunidades manifiestas de gol. En cambio, abundaron las faltas rudas, algunas de las cuales tuvieron como víctimas a Lionel Messi y a Jude Bellingham.

¡ARGENTINA ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡ÉPICOOO!



Lautaro pone el 1-2



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¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡ENZO ENZO! ⚽🇦🇷



¡Golazo de Enzo! ¡Pone el 1-1 al 85'!



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La pizarra se abrió al minuto 55, cuando Anthony Gordon cerró la pinza en el corazón del área para abatir a Emiliano Martínez, luego de un centro raso de Morgan Rogers para poner al frente a Inglaterra.

Inglaterra cede la iniciativa y lo paga caro ante Argentina

Los dirigidos por Thomas Tuchel le cedieron la iniciativa a una Albiceleste que se volcó con todo al ataque en busca de la paridad, y oportunidades de gol no le faltaron, pero se toparon con la monumental figura de Jordan Pickford.

Sin embargo, la presión de Argentina rindió frutos al minuto 85 con un portento de gol de Enzo Fernández, quien sacó un potente remate de derecha fuera del área en un tiro de esquina.

Lautaro Martínez, quien había ingresado de cambio, logró el gol de la victoria de la Albiceleste al minuto 92 con un remate de cabeza tras un servicio de Lionel Messi.

EVG