Ante Inglaterra, Argentina expone récord perfecto en semifinales

Inglaterra es el rival al que Argentina debe superar para mantener su marca perfecta en semifinales de Copa del Mundo, pues la Albiceleste salió con los brazos en alto las cinco ocasiones previas en las que jugó esta instancia en el magno evento de la FIFA.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, recibe este esperado duelo, del cual saldrá el segundo finalista de Norteamérica 2026, en un partido que promete muchas emociones y en el que hay viejas cuentas pendientes, pues en la memoria de los ingleses sigue presente aquel 22 de junio de 1986, cuando Diego Armando Maradona les pasó por encima dos veces, primero con la ‘mano de Dios’ y minutos después con el ‘gol del siglo’ en aquel épico choque de cuartos de final en el Estadio Azteca.

La buena racha de Argentina en semifinales arrancó justo en la primera edición, la de Uruguay 1930, con una goleada de 6-1 sobre Estados Unidos. Pasaron 56 años para que la selección sudamericana llegara nuevamente a dicha ronda, cuando en México 86 superó 2-0 a Bélgica en el Coloso de Santa Úrsula.

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Cuatro años después, Maradona y compañía le propinaron a Italia una de sus derrotas más dolorosas al eliminarla en tanda de penaltis frente a su público, en Nápoles, tras un empate 1-1. También en tiros desde los 11 pasos fue que la Albiceleste superó a Países Bajos en la antesala de la final de Brasil 2014, luego de un 0-0. Y hace cuatro años, en Qatar, los ya entonces dirigidos por Lionel Scaloni golearon 3-0 a Croacia.

Es la segunda ocasión en la historia que disputa semifinales en dos ediciones consecutivas, luego de las de 1986 y 1990. Si bien en 1978 se alzó con el trofeo, en aquel torneo, que jugó como local, Argentina accedió a la gran final después de terminar lideres de grupo en la segunda ronda por encima de Brasil, Polonia y Perú.

El partido entre Inglaterra y Argentina envuelve más que una rivalidad dentro de la cancha, pues también carga con el peso de conflictos históricos como el de las Islas Malvinas en 1982, que dejó una profunda herida en el pueblo de la nación sudamericana.

En dicho suceso, que tuvo 10 semanas de duración, se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en el Océano Atlántico Sur.

Esta situación se reflejó en el memorable duelo entre ambos en la cancha del Azteca hace 40 años. Al respecto, Jorge Valdano, entonces delantero de la selección sudamericana, aseguró que tras aquel juego, la figura de Maradona alcanzó dimensiones legendarias, pues aseveró que “todos los jugadores de Argentina volvimos al país como ciudadanos y Maradona volvió arriba de un caballo blanco como el General San Martín”, haciendo referencia a José Francisco de San Martín y Matorras, libertador de la nación sudamericana.

A pesar de que es la primera vez que el equipo de la Rosa y la Albiceleste se encuentran en semifinales, es la sexta ocasión que chocan en la gran cita y la cuarta en fase de eliminación directa.

Los latinos también salieron airosos en los octavos de Francia 98, luego de un vibrante empate a dos anotaciones en Saint-Étienne, tras lo cual el vencedor se definió en serie de penaltis, donde los de Conmebol se impusieron 4-3.

Los Tres Leones ganaron el duelo por el pase a las semifinales de su Mundial en 1966, al ganar por la mínima diferencia con gol de Geoff Hurst, en Wembley.

Los otros juegos entre ambos fueron en fase de grupos, el más reciente de ellos, el de Corea-Japón 2002, que se saldó con triunfo de Inglaterra por 1-0 con tanto de David Beckham desde el manchón penal; un resultado que a los de Sudamérica les costó su eliminación en la primera ronda. Los europeos también resultaron vencedores en el de la primera etapa de Chile 1962 (3-1).

Atlanta verá a Lionel Messi, Jude Bellingham y Harry Kane, tres de los máximos goleadores de Norteamérica 2026, la última cita de La Pulga, quien quiere guiar a la Albiceleste a convertirse en la tercera bicampeona del orbe en la historia.