Real Madrid, el equipo más goleador en una sola edición de Copas del Mundo

En una Copa del Mundo que no deja de romper récords, el Real Madrid no se quedó atrás. El conjunto español se convirtió en el equipo con mayor cantidad de goles de sus jugadores en una edición del Mundial, esto gracias a un doblete de Jude Bellingham, quien elevó a 19 las anotaciones de elementos merengues en el actual certamen.

El Madrid, máximo ganador de la Champions League, superó por uno los registros de equipos pasados. El Budapest Honvéd Football Club en 1954, el Bayern Múnich en 2014 y el PSG en la pasada cita de 2022 compartían lo alto del podio con 18 dianas de sus representantes en las respectivas competencias.

El Dato: EL RÉCORD de más goles por un jugador en una sola edición pertenece al francés Just Fontaine, quien marcó 13 en Suecia 1958.

Los merengues se adueñaron de este récord histórico con las dos anotaciones de Bellingham ante los Vikingos en los cuartos de final de Norteamérica. El atacante inglés llegó a seis anotaciones en el plano individual, que se suman a los ocho de Kylian Mbappé, cuatro de Vinícius Jr. y uno de Arda Güler.

Mbappé es, al momento, el máximo romperredes del torneo trisede, con ocho. Pero no alargará su marca porque fue eliminado en semifinales ante España. El delantero del Real Madrid iguala en este apartado con el argentino Lionel Messi, quien hoy juega ante Inglaterra y puede separarse del galo en el goleo individual.

Donatello, salvo su actuación ante La Roja, tuvo un Mundial 2026 envidiable en números personales. Se quedó a un tanto de Messi en la lista histórica de goleadores del certamen de la FIFA, sumando 20 goles en 21 partidos. La Pulga acumula 21 goles en 31 partidos en sus ediciones jugadas.

294 anotaciones van en el Mundial 2026

Otro que puede sumar más festejos, y a su vez elevar la cifra de goles de jugadores del gigante español, es Jude Bellingham, quien viene de dos dobletes consecutivos en la fase final del torneo ante Noruega y México. El mediocampista del Borussia Dortmund facturó una vez ante Croacia y Panamá en fase de grupos. La República Democrática del Congo es la única escuadra a la que “Hey Jude” no vacunó.

El brasileño Vinícius Jr. fue el elemento más destacado de los pentacampeones y se despidió de Norteamérica 2026 con doblete ante Escocia, así como solitarias apariciones contra Marruecos y Haití. Por su parte, Arda Güler colaboró con un gol para el récord del Real Madrid en la victoria 3-2 de Turquía ante Estados Unidos.

El mítico Honvéd de Hungría fue el primer equipo del cual sus jugadores aportaron más dianas. En Suiza 1954 fue uno de los favoritos para llevarse el título, esto porque ganaron el Torneo Olímpico de Futbol en Helsinki 1952 y tenían una racha de 28 partidos invictos.

La base de la Selección de Hungría era el Budapest Honvéd, que entre otros jugadores aportó a Sándor Kocsis, Ferenc Puskás y Zoltán Czibor, quienes finalizaron con 11, cuatro y tres goles, respectivamente. De hecho, Kocsis terminó como el mayor artillero del certamen casi por el doble de anotaciones que Max Morlock (Alemania Federal), Josef Hügi (Suiza) y Erich Probst (Austria), quienes marcaron seis goles.

Tuvieron que pasar 60 años para que igualaran al Honvéd. En Brasil 2014 fue el Bayern Múnich el que alcanzó los 18 festejos por parte de sus activos. Siete jugadores repartidos en cinco Selecciones: por Alemania anotaron Thomas Müller (5), Mario Götze (2) y Toni Kroos (2); para Países Bajos, Suiza, Croacia y Estados Unidos lo hicieron Arjen Robben (3), Xherdan Shaqiri (3), Mario Mandžukić (2) y Julian Green (1), respectivamente.

Alemania fue campeona venciendo en la gran final a Argentina de un joven Lionel Messi. La cuarta estrella teutona fue gracias al aporte de los jugadores del gigante bávaro, Bayern Múnich.

El registro permaneció igualado durante ocho años, hasta que el Paris Saint-Germain también alcanzó 18 goles en Qatar 2022. En esta ocasión fueron cinco futbolistas representando a cinco Selecciones diferentes los que hicieron posible esta marca.

Lo llamativo es que 15 de los 18 goles (83.3%) fueron anotados únicamente por Kylian Mbappé y Lionel Messi, quienes además disputaron la histórica final entre Francia y Argentina, en donde la Albiceleste alzó su tercera Copa de la mano de La Pulga, quien a su vez se llevó a casa el Balón de Oro del Mundial.

Además, Kylian Mbappé se adjudicó la Bota de Oro del torneo con ocho conquistas, mientras que Messi fue segundo en este registro, con siete aportaciones. El español Carlos Soler, el marroquí Achraf Hakimi y el brasileño Neymar anotaron cada uno una vez.