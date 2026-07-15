Las breves del Mundial 2026

EGIPTO CELEBRA COMO CAMPEÓN DEL MUNDO

LA PARTICIPACIÓN de los Faraones en el torneo del orbe fue histórica al clasificar por primera vez a los octavos de final del Mundial. Es por eso que su afición recibió a los jugadores como héroes en su país y organizaron un magno evento en uno de los estadios de la región para celebrar lo realizado por su escuadra nacional en Norteamérica 2026. Con fuegos artificiales, luces, música y el camión de la Selección de Egipto fue como se llevó a cabo el show en el país africano para agradecerle a la escuadra de Hossam Hassan.

EGIPTO CELEBRA COMO CAMPEÓN DEL MUNDO ı Foto: Captura de video

ERLING HAALAND Y SU AMOR POR LOS ANIMALES DISECADOS

EL DELANTERO de Noruega fue uno de los más mediáticos durante el torneo en Norteamérica, ganando millones de seguidores en sus redes sociales y generando miles de memes en Internet. Sin embargo, tras su participación en el torneo, el ariete del Manchester City dio a conocer una faceta de su vida personal que pocos conocían, y es que le gusta coleccionar animales disecados. Tras su visita a Estados Unidos adquirió un mapache y una ardilla, los cuales presumió en su cuenta de Snapchat.

ERLING HAALAND Y SU AMOR POR LOS ANIMALES DISECADOS ı Foto: IG/Erling Haaland

LLÉVELE SU PIÑATA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

LA EUFORIA por la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sigue manifestándose de muchas maneras y una de las más originales es en forma de piñata. Un lugar en Guadalajara llamado “Tu Piñata” compartió sus diseños inspirados en el Tricolor. Julián Quiñones, Memo Ochoa y Raúl Jiménez son algunas de las figuras de este negocio. Las temáticas de la Copa del Mundo también incluyen a Zayu, el jaguar que se convirtió en la mascota oficial de México para esta edición del torneo.

LLÉVELE SU PIÑATA DE LA SELECCIÓN MEXICANA ı Foto: Captura de video

EL MEJOR DÍA DE SU VIDA

EL INFLUENCER IShow Speed vivió las mejores 24 horas en sus 21 años. El streamer recibió la noticia de la FIFA acerca de que será parte del show de apertura para la final de la Copa del Mundo, en el que cantará “Champions”, el tema que compuso para esta edición del torneo internacional. Además, estuvo en el partido entre Francia y España, en donde su reacción al segundo gol de La Roja fue única e imperdible.

EL MEJOR DÍA DE SU VIDA ı Foto: Captura de video

LA LEYENDA SIGUE RECIBIENDO HOMENAJES

VOZINHA se convirtió en una figura durante este Mundial 2026 y una leyenda para la Selección de Cabo Verde. El portero de 40 años recibió otro homenaje en su carrera y un artista pintó en un mural el rostro del guardameta, la bandera de su país, una atajada durante el torneo y la Copa del Mundo. El video comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales y a generar comentarios positivos para el cancerbero caboverdiano que realizó una estupenda actuación en la edición 2026 del torneo más importante de selecciones.

LA LEYENDA SIGUE RECIBIENDO HOMENAJES ı Foto: Especial

EL AMULETO DE LA SUERTE

KEYNE es el nombre de una de las estrellas de esta Copa del Mundo, pero fuera del campo. El hermano de Lamine Yamal se ha robado los reflectores en este torneo con sus actuaciones en las gradas de los estadios y en esta ocasión convirtieron su imagen en un santo, el cual ocupó la afición de España en un Fan Fest para que fuera su amuleto de buena suerte de La Roja; al final los ibéricos consiguieron la victoria sobre Francia en Dallas y Keyne estará presente en la final del Mundial en Norteamérica 2026.