Reino Unido anuncia la prohibición de redes sociales a menores de 16 años.

El Gobierno del Reino Unido anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años a partir de la próxima primavera, mediante una medida reglamentaria que adopta un criterio similar al aprobado en Australia, aunque con restricciones más profundas.

La decisión fue anunciada este lunes por el primer ministro británico, Keir Starmer, durante una comparecencia realizada en Downing Street. El mandatario vinculó la iniciativa con la seguridad familiar y el bienestar de la infancia.

La reforma se presenta en un momento en que Starmer afronta un desafío interno a su liderazgo en el Partido Laborista.

Reforma que prohíbe acceso a redes sociales a menores de 16 años

Según informaron los medios británicos, la resolución busca reforzar el legado de su administración a través de una propuesta que cuenta con el apoyo de miles de padres de familia.

“Como padre, sé que todos quieren que sus hijos crezcan de un modo seguro y feliz. La situación actual no está funcionando bien”, declaró el primer ministro durante su intervención.

Asimismo, el jefe del Gobierno británico justificó la intervención del Estado en el ámbito digital, asegurando que es una exigencia de los ciudadanos.

“Los ciudadanos esperan, con razón, que tomemos medidas, y este Gobierno pondrá siempre a los padres y a los menores por delante de cualquier otra cosa”, afirmó.

El proyecto normativo británico superará los límites de la legislación australiana en la materia, la cual sirvió como base de comparación para el diseño de estas nuevas restricciones comerciales y de acceso a redes sociales.

La nueva legislación del Reino Unido restringirá las redes sociales a la infancia a partir de la próxima primavera. ı Foto: Pixabay.

“Hemos decidido poner fin a un sistema que estaba fallando”

El Ejecutivo inglés no ha detallado los mecanismos técnicos de bloqueo, pero ratificó la urgencia de cambiar el esquema de consumo digital en la juventud.

“Hemos decidido poner fin a un sistema que estaba fallando a nuestros menores, y emprender acciones firmes que permitan a cada menor empezar su trayecto vital en las mejores condiciones”, aseveró Starmer para concluir el anuncio institucional.

Se prevé que el debate legislativo y operativo de la prohibición comience en los próximos días, en paralelo con la resolución de las disputas políticas internas del partido gobernante.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

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JVR