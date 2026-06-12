Caída masiva de WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿por qué pasó?

Si abriste Facebook e Instagram y te encontraste con fallas, o no pudiste enviar un mensaje por WhatsApp ¡no fue tu culpa! ¡No fue tu internet! Las redes sociales de Meta registraron caídas este viernes 12 de junio y aquí te explicamos qué fue lo que sucedió con las populares plataformas.

Cada cierto tiempo, las plataformas de redes sociales registran fallas y caídas. Los usuarios lo notan debido a que es imposible entrar a la página principal, ver fotos, comentar publicaciones, reproducir videos o compartir publicaciones.

Ahora, este viernes 12 de junio fue el turno de Instagram y Facebook, dos de las redes sociales más populares que rara vez suelen registrar fallas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Esto se sabe sobre la caída de las redes sociales de Meta.

Facebook e Instagram se caen HOY 12 de junio

Desde alrededor de las 08:00 horas, usuarios en la red social X (que no es propiedad de Meta), así como algunos medios de comunicación, reportaron la caída de las redes sociales Facebook e Instagram.

Estos reportes fueron corroborados por datos de la plataforma DownDetector, la cual se dedica a recopilar informes de fallas enviados por usuarios en distintas regiones del mundo.

X Twitter recibiendo a medio mundo en plan: '¿Otra vez se cayeron Facebook e Instagram? 🤔

La vieja confiable: abrir Twitter solo para revisar si el colapso de Instagram y Facebook es real o es tu internet. 😂 pic.twitter.com/U1TWrob4Ft — Edgar_316 (@316_edgar) June 12, 2026

Así, alrededor de las 08:00 horas, en México se registraron cerca de ocho mil reportes de fallas para Facebook, y más de 11 mil 300 en Estados Unidos.

Mientras que, alrededor de la misma hora, se registraron cerca de 600 reportes de fallas en Instagram en México, y más de nueve mil 400 en Estados Unidos.

Yo entrando a Twitter/X para confirmar si facebook e Instagram se han caído pic.twitter.com/RTLRv46pGH — Flore 𖤐๋ ࣭ ⭑ (@florelangley02) June 12, 2026

Alrededor de las 09:30 horas, los reportes han ido disminuyendo, pero, según DownDetector en México, persisten algunas fallas en nuestro país, y otras más en Estados Unidos.

En menor medida, WhatsApp registró poco más de 200 reportes de fallas en México, entre las 08:00 y las 09:00 horas.

¿Qué pasó con Facebook e Instagram HOY 12 de junio?

Ante las crecientes quejas por las fallas en Instagram y Facebook este viernes 12 de junio, usuarios han demandado una explicación por parte de Meta, dueña de estas dos redes sociales.

Quien dio una declaración al respecto fue el vocero de Meta, Andy Stone. En la red social X, Stone escribió: “Sabemos que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello”.

We're aware people are currently having trouble accessing our services. We're working on it. — Andy Stone (@andymstone) June 12, 2026

No obstante, no ha habido una explicación técnica por las fallas. Las redes sociales de Meta han registrado pocas caídas, a diferencia de la red social X (propiedad de Elon Musk), que constantemente registra interrupciones en su servicio.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am