Cómo cambiar la contraseña de Instagram: Guía paso a paso | 2026

Instagram sigue siendo (y probablemente lo será por varios años más) la red social de moda y la principal entre los consumidores de medios digitales. Por ello, es importante mantener tu cuenta al día y actualizada, así como cambiar tu contraseña cada cierto tiempo por seguridad.

Por poco más de un lustro, Instagram se ha mantenido como la principal red social en México y varias partes del mundo, incluso por encima de TikTok. No es para menos: su feed basado en fotos y sus opciones para compartir momentos como sus stories son la mejor opción para quienes aman compartir de forma visualmente atractiva sus mejores momentos.

Sin embargo, es importante tomar medidas de seguridad para que tu cuenta funcione bien y no te quedes fuera. ¿Se te olvidó tu contraseña? ¿Hace mucho que no la cambias y temes exponerte a un robo de datos? Te contamos cómo cambiar la contraseña de Instagram paso a paso.

Cambiar contraseña Instagram: Tutorial rápido desde el móvil y PC

Cambiar la contraseña de Instagram, o de cualquier red social, es un buen hábito para llevar a cabo cada cierto tiempo, por motivos de seguridad.

También es posible que la olvidaras y no hayas podido entrar a tu cuenta. En cualquier caso, aquí te explicamos todos los escenarios posibles.

¿Cómo cambiar la contraseña de Instagram si conoces la actual?

Este proceso se realiza desde la configuración del Centro de Cuentas de Meta.

Desde la App (Android/iOS):

Ve a tu perfil y toca las tres líneas horizontales (menú) en la esquina superior derecha

Entra en Centro de cuentas (Meta)

Selecciona Contraseña y seguridad

Pulsa en Cambiar contraseña

Selecciona la cuenta de Instagram que deseas modificar

Introduce la contraseña actual y luego la nueva (dos veces)

Toca en Cambiar contraseña

Desde el Ordenador (Web):

Haz clic en Más (icono de tres líneas) abajo a la izquierda

Selecciona Configuración

Haz clic en Centro de cuentas

Sigue la ruta: Contraseña y seguridad > Cambiar contraseña

Si olvidé mi contraseña, ¿cómo restablecerla o crear una nueva?

Si no puedes iniciar sesión, Instagram ofrece métodos de recuperación vinculados a tus datos de contacto.

En la pantalla de inicio de sesión, toca ¿Olvidaste tu contraseña? (Android) o ¿Has olvidado la contraseña? (iOS/Web).

Introduce tu nombre de usuario, correo electrónico o número de teléfono

Elige el método para recibir el enlace de acceso

Correo electrónico: Recibirás un botón para entrar directamente o cambiar la clave

SMS: Recibirás un código numérico de seis dígitos

Sigue las instrucciones del enlace para crear una nueva clave

¿Y si me hackearon mi cuenta o no tengo acceso al correo?

Instagram tiene un portal específico para casos críticos:

Debes dirigir al usuario a: instagram.com/hacked

Allí podrá solicitar ayuda mediante verificación de identidad (como un video selfie) si los métodos tradicionales fallan

