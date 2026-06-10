¿Cuál es el error 1099 de Gemini? Esto se sabe sobre la falla

La falla que se sumó a la caída de la IA de Google

Usuarios de Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google, reportaron problemas para utilizar la plataforma este 10 de junio, luego de que comenzaran a aparecer mensajes de error que impedían generar respuestas o iniciar nuevas conversaciones.

Uno de los códigos que más llamó la atención fue el error 1099, que apareció junto con mensajes como “Something went wrong” y otros fallos que afectaron tanto la versión web como las aplicaciones móviles del servicio.

Los reportes se multiplicaron en redes sociales y foros especializados, donde usuarios de distintos países señalaron que no podían acceder con normalidad a la plataforma.

Google Gemini, caída global: Estado oficial Error 1076 y 1099. pic.twitter.com/IpQ4k6kv5j — Alberto Sironvalle (@alb0black) June 10, 2026

¿Cuál es el error 1099 de Gemini?

El error 1099 es un código que aparece cuando Gemini experimenta problemas internos que impiden procesar correctamente las solicitudes de los usuarios. Aunque puede presentarse de manera ocasional, el 10 de junio comenzó a registrarse de forma masiva debido a una interrupción más amplia del servicio.

La falla provocó que algunas personas no pudieran iniciar nuevas conversaciones, mientras que otras recibían respuestas incompletas o simplemente no obtenían ninguna contestación por parte de la inteligencia artificial.

Además del error 1099, numerosos usuarios también reportaron la aparición del error 1076, por lo que ambos códigos estuvieron asociados a la caída que afectó a la plataforma de Google.

¿Por qué apareció el error 1099?

Hasta el momento, Google no ha detallado una causa específica para el error 1099. Sin embargo, la empresa reconoció que algunos usuarios estaban experimentando dificultades para utilizar Gemini y señaló que sus equipos trabajaban para investigar y resolver la incidencia.

Debido a que los reportes provinieron de distintas regiones del mundo, especialistas consideran que el problema estuvo relacionado con la infraestructura de los servidores y no con fallas en los dispositivos o conexiones de los usuarios.

¿Qué hacer si aparece el error 1099 en Gemini?

Si el código 1099 aparece al utilizar Gemini, algunas acciones que pueden intentarse son:

Recargar la página o cerrar y abrir nuevamente la aplicación.

Iniciar una nueva conversación.

Esperar unos minutos antes de volver a realizar la consulta.

Verificar si existen reportes de fallas generalizadas en la plataforma.

No obstante, cuando se trata de una interrupción masiva como la registrada este 10 de junio, las alternativas son limitadas, ya que la solución depende de que Google restablezca completamente el servicio.

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MSL