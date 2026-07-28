Natalia Torres engañó a su novio y él se enteró por un show de Franco Escamilla | VIDEO

La abogada Natalia Torres Salim se ha vuelto viral en redes sociales durante el último mes, pues pese a ser una creadora de contenido con un gran número de seguidores desde hace tiempo, recientemente dijo una opinión bastante controversial.

El videopodcast Leo y Nacho compartió un clip editado sobre la opinión de la abogada Natalia Torres Salim respecto al voto en México, pues considera que no todas las personas deberían votar.

En este fragmento del videopodcast pubilaco el 6 de julio, la abogada y creadora de contenido señala que el voto únicamente debería ser otorgado a las personas que cuenten con el conocimiento; que ella considera “mínimo, básico, indispensable”, sobre el funcionamiento del Estado.

Asimismo, propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) brinde clases a las personas para que estas puedan realizar un examen antes de que se les otorgue las credenciales para votar.

La opinión de la abogada abrió un debate en redes sociales sobre si la implementación de su propuesta privaría el derecho de muchas y muchos para ejercer el voto, y fue fuertemente criticada.

Además de hacerse viral por la opinión que emitió sobre el voto, algunos usuarios de redes sociales recordaron que Natalia Torres participó en un show de comedia de Franco Escamilla en 2022, en el que cuenta una historia personal.

Natalia Torres durante un show de Franco Escamilla en 2022 ı Foto: Captura de pantalla

Historia de infidelidad de Natalia Torres y “el profe”

En el video de Cabareteando CDMX publicado el 23 de agosto del 2022, Natalia Torres es abordada por el comediante Franco Escamilla, quien le pregunta si tiene su consentimiento para conversar con ella.

Natalia Torres comparte que en ese entonces tenía 24 años de edad y se encontraba estudiando el noveno semestre de la licenciatura en Derecho, que contaba con experiencia como abogada fiscalista, y que llevaba un año de relación con su pareja.

En este espectáculo el novio de Natalia también participa, y comparte que se conocieron porque ella había sido su estudiante cuando le dio clases de Derecho Penal en cuarto semeste, cuando ella tenía 21 años de edad.

Natalia Torres comparte que a ella le gustó su profesor desde que lo conocío, pero que fue hasta año y medio después de que él le impartiera clases cuando ella le escribió para invitarlo a salir.

En un video el comediante Omar Moreno comparte como anécdota que él se enteró que su entonces pareja, Natalia Torres le había sido infiel debido a que en sus redes sociales le apareció el video de Franco Escamilla.

Posteriormente compartió que compartiría brevemente la historia porque “ya me han regañado por contar esto”, y contó que conoció a Natalia en un avión y posteriormente formalizaron la relación.

Dijo que luego de ver el video de Franco Escamilla; cuando se encontraba en un hotel de la Ciudad de México, investigó la información sobre la relación de Natalia con su exprofesor, y descubrió que en reaidad él había sido “el cuerno”.

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