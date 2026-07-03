A 71 años del voto femenino, Ariadna Montiel llama a honrar la lucha de las mexicanas

En el marco del 71 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas al voto, Ariadna Montiel Reyes, dirigente de Morena, destacó que esta conquista representó un cambio histórico para el país y convocó a seguir impulsando la igualdad, la participación política y la justicia para las mujeres.

A través de sus redes sociales, la dirigente recordó que hace 71 años las mujeres obtuvieron un derecho que transformó la historia nacional: el sufragio femenino, resultado de una larga lucha encabezada por generaciones de mexicanas que exigieron el reconocimiento pleno de sus derechos políticos.

“Hace 71 años, las mujeres conquistaron un derecho que transformó la historia de nuestro país: el derecho a votar”, escribió Montiel Reyes en su publicación.

La lideresa subrayó que esa lucha abrió el camino para que hoy las mujeres participen activamente en la vida pública, tomen decisiones y contribuyan a la construcción del presente y del futuro de México.

Asimismo, hizo un llamado a mantener vivo ese legado mediante el fortalecimiento de la igualdad sustantiva, una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión y el acceso efectivo a la justicia.

“Su lucha abrió camino a generaciones de mexicanas que hoy participan, deciden y construyen el presente y el futuro de México. Sigamos honrando ese legado con más igualdad, participación y justicia”, expresó.

El aniversario del voto femenino recuerda la reforma constitucional publicada el 17 de octubre de 1953, que reconoció plenamente el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser electas para cargos de representación popular, una conquista considerada uno de los hitos más importantes en la historia de los derechos políticos y la igualdad de género en México.

Hace 71 años, las mujeres conquistaron un derecho que transformó la historia de nuestro país: el derecho a votar. 🗳️💜



Su lucha abrió camino a generaciones de mexicanas que hoy participan, deciden y construyen el presente y el futuro de México. Sigamos honrando ese legado con… pic.twitter.com/9SrFdjxoo5 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 3, 2026

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FGR