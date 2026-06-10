¿Qué es el error 1076 de Gemini y por qué dejó sin servicio a miles de usuarios?

Esto se sabe de la falla

Miles de usuarios de Gemini, la inteligencia artificial de Google, reportaron fallas este martes 10 de junio, luego de que la plataforma comenzara a mostrar mensajes que impedían generar respuestas o iniciar nuevas conversaciones.

Entre los problemas más recurrentes destacó el denominado error 1076, un código que apareció junto con el mensaje “Something went wrong” y que fue reportado por usuarios en distintos países.

La interrupción afectó tanto a la versión web como a las aplicaciones móviles de la herramienta.

Google Gemini, caída global: Estado oficial Error 1076 y 1099. pic.twitter.com/IpQ4k6kv5j — Alberto Sironvalle (@alb0black) June 10, 2026

¿Cuál es el error 1076 de Gemini?

El error 1076 es un código asociado a problemas de comunicación entre Gemini y sus servidores. En condiciones normales puede presentarse de forma aislada en alguna conversación específica, pero durante la jornada del 10 de junio comenzó a aparecer de manera generalizada debido a una interrupción del servicio.

Además del error 1076, algunos usuarios también señalaron la aparición del código 1099 y dificultades para recibir respuestas, cargar chats o crear nuevas conversaciones.

Los reportes se multiplicaron en redes sociales y foros de desarrolladores, donde usuarios de diversas regiones señalaron que el problema persistía incluso después de reiniciar la aplicación o cambiar de dispositivo.

¿Por qué apareció el error 1076?

Aunque Google no detalló la causa exacta de la falla, la compañía reconoció que algunos usuarios experimentaban problemas con Gemini y que sus equipos de ingeniería trabajaban para restablecer el servicio.

Debido a que las afectaciones se registraron en varios países y en diferentes plataformas, especialistas apuntaron a una incidencia en la infraestructura de Google y no a un problema relacionado con las conexiones individuales de los usuarios.

¿Qué hacer si aparece el error 1076?

Mientras el servicio se normaliza, algunas de las acciones que pueden intentarse son:

Actualizar la página o la aplicación.

Abrir una nueva conversación.

Esperar unos minutos y volver a realizar la consulta.

Verificar si Google ha informado sobre una interrupción del servicio.

Sin embargo, cuando se trata de una caída generalizada, estas medidas no garantizan una solución definitiva, ya que el origen del problema se encuentra en los servidores de la plataforma.

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MSL