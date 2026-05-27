Google I/O 2026: lo más importante del evento

GOOGLE volvió a dejar claro hacia dónde se dirige el futuro de la tecnología. Durante el Google I/O 2026, celebrado en Mountain View, California, la compañía presentó una avalancha de anuncios centrados en Inteligencia Artificial, realidad extendida y asistentes digitales capaces de actuar de forma autónoma.

La conferencia anual de desarrolladores se convirtió este año en una demostración del nuevo enfoque de Google: integrar la Inteligencia Artificial en absolutamente todos sus productos. Desde Android y Chrome hasta YouTube, búsquedas, lentes inteligentes y herramientas creativas, la palabra dominante del evento fue una sola: Gemini.

El gigante tecnológico presentó nuevas versiones de sus modelos de IA, avances en Android XR, herramientas para crear aplicaciones mediante lenguaje natural y una nueva generación de lentes inteligentes impulsados por Inteligencia Artificial.

Uno de los anuncios más importantes del Google I/O 2026 fue Gemini 3.5 Flash, la nueva versión del modelo de Inteligencia Artificial de Google que ahora se convertirá en el sistema predeterminado en múltiples servicios de la empresa.

Google aseguró que Gemini 3.5 Flash es más rápido, más eficiente y capaz de realizar tareas complejas de razonamiento, programación y automatización. Además, la empresa presentó Gemini Omni, una nueva familia de modelos multimodales diseñada para comprender imágenes, texto y video al mismo tiempo.

También anunció Gemini Spark, un asistente permanente que funcionará como una especie de agente autónomo capaz de ayudar en tareas diarias, organizar información y ejecutar acciones en distintas aplicaciones sin necesidad de cambiar constantemente entre servicios.

Otro de los grandes protagonistas del evento fue Android XR, el sistema operativo de realidad extendida desarrollado junto a Samsung. Google mostró nuevas gafas inteligentes impulsadas por Gemini capaces de ofrecer traducción en tiempo real, navegación, captura de fotos y respuestas contextuales mediante voz.

Fueron presentadas como dispositivos diseñados para ofrecer asistencia en manos libres sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Google confirmó alianzas con marcas como Warby Parker y Gentle Monster para desarrollar modelos enfocados tanto en tecnología como diseño.

Google confirmó que Search recibirá la transformación más grande de los últimos 25 años. La compañía integrará de forma mucho más agresiva la Inteligencia Artificial dentro de las búsquedas.

Permitirá generar respuestas dinámicas, resumir información compleja y realizar tareas desde el buscador.