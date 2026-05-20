Apple desarrolla AirPods con cámara y funciones IA

La Inteligencia Artificial (IA) se integra poco a poco a nuestra vida cotidiana en cada dispositivo que nos rodea con la intención de facilitar información en tiempo real y al parecer, los siguientes aparatos que prometen ofrecer una mejor experiencia para el usuario con esta herramienta son unos audífonos creados por una de las compañías más importantes a nivel internacional.

A un par de meses de que Apple presentara los AirPods Max 2, la empresa de tecnología ya está preparando su siguiente innovación en la industria, pues se encuentra en las últimas etapas de desarrollo de unos nuevos auriculares con cámara integrada y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial, impulsadas por Siri.

EL DATO: APPLE INTELLIGENCE se lanzó en marzo de 2025 con la actualización de iOS 18.4. Ofrece herramientas para la escritura (corrección y cambio de tono).

Según un informe de Mark Gurman de Bloomberg, la empresa creadora del iPhone ya tiene listo el diseño y la funcionalidad de los prototipos del dispositivo, por lo que se presume que su lanzamiento al mercado podría suceder a fin de año o a inicios del 2027. Al inicio, se esperaba que el producto llegara en el primer semestre de 2026, aunque se pospuso por retrasos en el desarrollo de la nueva versión de Siri.

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Los nuevos AirPods tendrán una cámara que será capaz de detectar el entorno que rodea al usuario y proporcionar la información sobre el mismo como una especie de sensor. La intención de que las personas puedan hacer preguntas sobre lo que están viendo en tiempo real es obtener una experiencia similar a la de subir fotografías a servicios de IA como ChatGPT, creado por la compañía OpenAI, así como la función Visual Intelligence de iPhone.

De acuerdo con el analista Mig-Chi Kuo, Apple planea utilizar las cámaras en los audífonos para optimizar la tecnología de audio espacial, al lograr una mayor inmersión para el usuario al identificar su posición y el ambiente con mayor precisión.

119 Millones de unidades fueron vendidas a nivel mundial

En ese sentido, el dispositivo también podría generar recordatorios para el usuario, los cuales estarían basados en lo que capta la cámara, así como utilizar las imágenes del entorno para dar indicaciones de GPS más precisas. Por ejemplo, podría emitir alertas contextuales, como cuando se acerca un vehículo, mejorando la seguridad del usuario para evitar accidentes.

Los auriculares se integrarían a la versión futura de Siri contextual de iOS, en la que el sistema podría aprender sobre la información personal del usuario a través de las fotos, mensajes, correos electrónicos y eventos del calendario.

Cabe mencionar que esta función ha sido retrasada por la compañía. Además, los AirPods con cámaras despiertan la inquietud sobre la privacidad, pues implicaría la captura continua de imágenes en el entorno; por este motivo, se espera que la empresa de desarrollo de tecnología implemente medidas para proteger los datos recopilados

De acuerdo con Bloomberg, Apple está cerca de iniciar las pruebas de validación de producción de los nuevos AirPods; en el proceso, se fabricarán las primeras unidades para producción en masa. Se dice que, al interior de la compañía, existen dudas sobre la calidad de las funciones de inteligencia visual que ofrece la cámara de los auriculares.