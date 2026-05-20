En China crean manta contra incendios que sofoca el fuego

La manta se hizo viral en redes sociales después de que un video mostrara sus capacidades al apagar un incendio

CHINA ha desarrollado mantas ignífugas que soportan temperaturas de hasta mil grados Celsius y que pueden sofocar incendios en segundos, una innovadora tecnología creada bajo el principio simple de bloquear el suministro de oxígeno que alimenta las llamas para extinguirlas.

La manta que se hizo viral en redes sociales en los últimos días después de que un video mostrara sus capacidades al apagar el incendio de un auto en segundos, fue fabricada por la empresa Suntex, especializada en textiles para altas temperaturas, con fibra de vidrio de alta densidad.

20 Años tiene de experiencia en la producción de tejido

El material utilizado es resistente al calor extremo y puede soportar contacto directo con altas temperaturas sin deteriorarse rápidamente. Tras cubrir las llamas, se crea una barrera aislante que corta el oxígeno que mantiene la combustión y así el fuego reduce su intensidad hasta desaparecer por completo en muy poco tiempo.

Este sistema ofrece una alternativa útil para incendios pequeños o medianos que ocurran en cocinas, maquinaria industrial, equipos eléctricos y combustibles, por lo que podría reemplazar a extintores tradicionales en espacios donde no son tan prácticos o donde es necesario actuar con mayor eficiencia.

Otra ventaja que tiene este nuevo elemento desarrollado es que no deja residuos contaminantes ni genera daños a las superficies delicadas, contrario a los extintores químicos; esto facilita una respuesta más rápida y limpia ante una emergencia y después de su uso.

PRUEBAS que hizo la empresa china para demostrar su eficacia. ı Foto: Especial

Según los expertos, esta herramienta podría convertirse en un elemento esencial de seguridad por la facilidad de su uso, así como su eficiencia, ya que sólo es necesario colocarla sobre el objeto de donde provenga el fuego para eliminar el suministro de aire; el uso de este producto puede evitar tragedias mayores antes de la llegada de los equipos de emergencia.

EL TIP: UN EXTINTOR tradicional de 6 kg se vacía en un tiempo de 15 a 20 segundos.

Hasta ahora, los laboratorios chinos siguen desarrollando nuevas versiones de mantas ignífugas, las cuales varían en tamaños y niveles de resistencia con la intención de adaptarse a los sectores domésticos, industriales y de transporte. Reduce los daños tras incidentes.

Se espera que su eficiacia sea mejor al paso de los años y de sus actualizaciones en el mercado.