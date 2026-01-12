Apple y Google se alían: usará Gemini para mejorar Siri y añadir funciones de IA

Google y Apple hacen acuerdo histórico sobre el uso de la Inteligencia Artificial

Apple anunció que usará a Google para mejorar su asistente virtual Siri y llevar otras características de inteligencia artificial al iPhone, mientras la empresa pionera intenta ponerse al día en la última moda tecnológica.

El acuerdo que permite a Apple aprovechar la tecnología de inteligencia artificial de Google fue revelado en un comunicado conjunto de las potencias de Silicon Valley. La asociación se basará en la tecnología Gemini de Google para personalizar un conjunto de características de inteligencia artificial denominadas “Apple Intelligence” en el iPhone y otros productos.

Después de que Google y otros tomaran la delantera en la carrera de la inteligencia artificial, Apple prometió plantar su primera gran apuesta en el campo con una serie de nuevas características que debían llegar al iPhone en 2024 como parte de una anunciada actualización de software.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

Una de las omisiones más evidentes de inteligencia artificial en el iPhone ha sido una prometida renovación de Siri que se suponía transformaría al asistente, a menudo confundido, en un multitarea más conversacional y versátil.

Google incluso se burló sutilmente de las deficiencias de inteligencia artificial del iPhone en anuncios que promocionaban el lanzamiento de su último teléfono Pixel el verano pasado.

Los errores de Apple en inteligencia artificial llevaron a la empresa de Cupertino, California, a reconocer el año pasado que la actualización de Siri no ocurriría hasta entrado el 2026.

Lograr que Apple respalde su inteligencia artificial representa un triunfo para Google, que ha estado lanzando constantemente más características basadas en su tecnología Gemini en su motor de búsqueda y Gmail. El progreso ha intensificado la competencia de Google con OpenAI y su chatbot ChatGPT, que ya tiene un acuerdo con Apple que lo convierte en una opción en el iPhone.

Si analizamos el mundo Google podemos apreciar que la IA no solo es el chatbot (Gemini) que responde preguntas



La IA debe entenderse no solo como un LLM (cada vez más parecidos) sino como un ecosistema que empieza a estar en todas partes aunque a veces invisible pic.twitter.com/8JIi4CSVcu — Virginio Gallardo (@virginiog) January 11, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT