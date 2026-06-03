¿Qué es la Cibofobia, el miedo viral en redes?

Las redes sociales han viralizado un nuevo término, pero esta vez se trata de un desorden que afecta directamente a la alimentación de las personas, la cibofobia o miedo a la comida.

Los cibernautas han compartido por medio de videos sus experiencias como personas que padecen de cibofobia, o el largo proceso que han pasado para poder superar su trastorno con terapia.

Pese a que es un tema que ha causado conmoción entre muchos usuarios de redes sociales, la cibofobia incluso ha sido un tema aprovechado por algunos creadores de contenido para hacer videos de comedia.

¿Qué es la Cibofobia?

La cibofobia es un miedo intenso a los alimentos que se puede presentar con varios síntomas, incluyendo algunos como ansiedad, ataques de pánico y miedo; y algunos expertos señalan que este podría derivarse de algunos Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Las personas que padecen este trastorno de ansiedad pueden verse afectadas no solamente por la ingesta insuficiente de alimentos, sino en actividades de la vida cotidiana y reuniones sociales en las que se involucre comer.

Asimismo, se precisa que a diferencia de TCA como la anorexia y la bulimia; en los que el aspecto físico es una de las razones para limitar la ingesta de comida, la cibofobia podría verse relacionada con pensamientos sobre toxinas o gérmenes presentes en los alimentos.

El portal Psicología y Mente apunta que algunas características de la cibofobia son las siguientes:

Obsesión irracional hacia los alimentos , incluyendo los nutrientes que contienen y su procedencia

Evitar el consumo de alimentos a pesar de ser necesarios para una buena salud

Evitar comidas que sean cocinados por otras personas debido a que requieren conocer en exactitud qué es lo que comen o el proceso de preparación

Evitar comer alimentos preparados en días anteriores por miedo a intoxicarse

@arii.gemini i know there has to be a perfectly reasonable explanation for this, bUT MY BRAIN IS CURRENTLY ON FIRE AND CATASTROPHIZING . thx #fyp #cibophobia ♬ original sound - Arii Gemini

Además, señalan que las personas que padecen cibofobia sufren afectaciones a nivel cognitivo, como angustia, pérdida de concentración, desorientación, preocupación extrema y cambios en el comportamiento.

La citofobia puede producir repercusiones físicas y fisiológicas como taquicardias, disminución de peso, ataques de pánico, opresión en el pecho, sudoración excesiva, mareos, temblores y escalofríos.

Para tratar este trastorno de ansiedad se debe tomar algún tipo de psicoterapia como la terapia cognitivo conductual, pues durante estos tratamientos se combinan técnicas de relajación y de exposición que son funcionales para las fobias.

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