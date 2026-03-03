Maestra se viraliza en TikTok por pasar lista con frases mexicanas | VIDEO

Una maestra de primaria se volvió tendencia en TikTok tras compartir una dinámica poco convencional para pasar lista a sus alumnos: en lugar de responder con el tradicional “presente”, debían contestar con una frase mexicana popular.

La docente pidió a sus estudiantes que sustituyeran la respuesta habitual por expresiones características del imaginario mexicano. El resultado fue un mosaico sonoro lleno de humor, nostalgia y referencias culturales que provocó risas tanto en el salón de clases como entre los usuarios de plataformas digitales.

Durante el pase de lista se escucharon frases como “Tamales y atole”, “¡El Gaaaas!” y “¿Cuántos tacos va a querer, güero?”. También resonaron expresiones típicas de madres y padres como “Cuando tengas hijos, te vas a acordar de mí”, “Ponte a trabajar o te doy una chancliza” y “Si lo encuentro ¿qué te hago?”.

Otros alumnos imitaron pregones tradicionales como “Se compran colchones, tambores, refrigeradores…”, mientras alguien gritó “Gas bienestar, gas bienestar” y otro dijo “vete por la coca con Doña Lupe”.

La actividad no solo desató carcajadas, también puso en primer plano elementos del patrimonio oral mexicano: los pregones de vendedores ambulantes, los estereotipos familiares y los memes que circulan en internet forman parte de una identidad colectiva que se transmite de generación en generación. El ejercicio convirtió el salón en un retrato vivo de la cultura popular.

El video viral acumuló comentarios que destacaban la complicidad y alegría con la que los niños interactuaban con su maestra. Muchos usuarios celebraron la creatividad docente y la conexión emocional lograda a través del humor.

Sin embargo, la dinámica también provocó opiniones divididas. Mientras la mayoría aplaudió la iniciativa, algunos internautas señalaron que este tipo de actividades puede generar ansiedad social en ciertos estudiantes. Recordaron que, en su etapa escolar, preferían el anonimato de un pase de lista tradicional.

