Ruth González Silva propone reforma para fortalecer la protección alimentaria de niñas, niños y adolescentes

La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimenticia, particularmente en situaciones donde la persona obligada atraviesa por un periodo de desempleo y carece de otras fuentes de ingreso.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México señaló que la propuesta busca brindar alternativas legales que permitan atender circunstancias extraordinarias sin afectar la estabilidad del sistema de pensiones ni los derechos de las personas trabajadoras.

“El propósito es que las familias cuenten con herramientas que permitan hacer frente a momentos difíciles, procurando siempre el bienestar de niñas, niños y adolescentes, pero también considerando la protección social de quienes atraviesan una situación laboral compleja”, expresó Ruth González Silva .

Actualmente, explicó Ruth González Silva , la legislación protege los recursos destinados al retiro, lo cual es fundamental para garantizar una vejez digna. Sin embargo, existen casos en los que esta protección limita la posibilidad de atender necesidades inmediatas de manutención cuando una persona pierde su empleo y no dispone de otros medios económicos.

La iniciativa retoma criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen que, bajo circunstancias excepcionales y con supervisión judicial, es posible permitir el uso proporcional de recursos de retiro cuando ello represente la única vía para garantizar el derecho alimentario de menores.

El proyecto establece reglas claras para su aplicación:

Solo podrá aplicarse cuando se compruebe judicialmente que no existen otros ingresos o bienes disponibles.

Se priorizará el uso de aportaciones voluntarias de la cuenta individual.

En caso necesario, podrá utilizarse únicamente una parte del ahorro para el retiro dentro de los límites permitidos por la ley en situaciones de desempleo.

Los recursos se entregarían de manera periódica para asegurar la estabilidad de las y los menores beneficiarios.

La legisladora por San Luis Potosí subrayó que la propuesta busca generar un equilibrio entre la función social del ahorro para el retiro y la protección del desarrollo integral de la niñez.

“Se trata de construir soluciones solidarias que permitan acompañar a las familias en momentos complejos, privilegiando siempre el bienestar de niñas, niños y adolescentes, sin dejar de proteger el derecho de las personas trabajadoras a su seguridad social”, destacó.

Asimismo, la iniciativa pretende otorgar certeza jurídica a autoridades, administradoras de fondos para el retiro e instituciones de seguridad social, mediante un procedimiento uniforme que permita aplicar la medida con claridad, transparencia y supervisión judicial.

